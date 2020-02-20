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多名新冠病人確診前數度就醫 基層醫人人自危瘋防護

拜神不隔離？南韓密集接觸千人的「新天地教會」防疫災難

確診病例搭哪班車、看幾點的電影全揭露！韓國如何犧牲隱私、披露肺炎患者生活蹤跡

商業周刊 / 張庭瑋／商業周刊
首爾地鐵站一位戴口罩的男性。路透
首爾地鐵站一位戴口罩的男性。路透

摘要

1.韓國政府將國內確診患者的生活路線公開，讓民眾知道自己是否有和感染者接觸過。

2.韓國公開患者數位日記之詳細程度引人注目，除了先進的技術之外，五年前MERS疫情的前車之鑑，也是讓民眾和政府此次可以齊心協力執行的重要因素。

武漢肺炎疫情遲遲不見降溫，為了讓民眾知道「是否和感染者接觸過」，韓國大動作公開確診患者過去的生活路線，搭過哪班公車，在哪吃飯，連電影座位都查得到。

「12號患者預定了下午5:30電影《下一個男人》E13和E14的座位。17號病人先在首爾一家豆腐鍋店用餐，之後搭上下午12:40的火車。21號病人開著汽車到教堂參加平日晚上的禮拜儀式。」《華爾街日報》（The Wall Street Journal）指出，這些資訊被完整記錄成個別患者的數位日記，公佈在韓國保健福祉部的網站上。

技術和法律支撐韓國嚴密的追蹤政策

韓國具備有亞洲最先進的追蹤技術之一，該政府衛生部門可以對信用卡紀錄、監視器錄像、手機定位、交通卡和出入境紀錄進行篩選，確認確診患者及高風險人群的旅行紀錄，加上韓國購票都採實名制，因此資訊正確率高，強化民眾防疫工作。

韓國當局相對嚴密的監控手段，如今可以獲得公眾支持，事出有因。五年前，韓國爆發中東呼吸症候群（MERS）疫情，但當時政府反應遲鈍而沒有控制好疫情，喚起全國人民對公衛防疫的重視。

事後保健福祉部發佈的白皮書中顯示，政府在疫情爆發初期並未透明化所有資訊，例如發生感染的醫院的名稱和位置，是政府的優柔寡斷導致人們對MERS的傳播方式和傳播地點不確定，造成疫情惡化。

後來，首爾的研究公司Realmeter於2015年進行的民意調查結果顯示，有七成的韓國人不信任韓國政府對MERS疫情的處理。韓國當局也因此進行立法改革，修訂了《傳染病防治法》，賦予公共衛生官員更大的權力，讓他們可以關閉相關設施，也可以取得感染患者的個人資訊。

公民自由與防疫的平衡

其實，其他亞洲國家政府也已經部署追蹤方法，監控感染者的行蹤，不過他們的訊息往往是從「面對面」的採訪中拼湊起來的。中國當局是透過電信公司、鐵路局和航空公司提供的數據對個人進行監控；香港則是用電子腕帶監控居家隔離的患者；台灣則是使用手機信號追蹤應居家隔離的人。

而韓國的政策在所有國家之中，因為其向公眾披露的細節程度之詳細而引人注目，其他國家為了平衡公民自由和公共衛生的需求，並未採用這麼嚴密的追蹤策略。

有專家認為，韓國的做法即使沒有違反隱私法，在西方國家也可能遭到強烈反對。澳洲昆士蘭大學（University of Queensland）研究傳染病的公衛教授賽爾維（Linda Selvey）告訴《華爾街日報》：「對於新型冠狀病毒的傳播力，目前還知之甚少，在考慮是否有必要公布這麼多細節時，要把這個因素考量進去。」

負責協調西太平洋地區武漢肺炎疫情應對小組的世衛組織高級官員馬哈穆德（Abdi Mahamud）則認為，使用大數據和追蹤技術的確可以幫助早期發現和應對疫情，但這仍是一個新興領域，對這類資訊的解讀和應用要很謹慎。

但也有其他衛生專業人員認為，數位技術是一種更有效、更準確監測和隔離病人的方法，不用再透過繁瑣的家訪或電訪。范德比大學 （Vanderbilt University）傳染病專家沙夫那（William Schaffner）就表示，利用新時代的科技來追蹤病例，對公衛領域而言是令人興奮的。

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新冠肺炎 COVID-19 韓國 隱私權

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