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菲律賓戰略勒索？沒有美軍的「南海島鏈保衛戰」

激增！南韓新冠肺炎再增31例 累積確診達82人

日本疫情失控的源頭找到了？哈日族爆退團潮、東京馬拉松有條件停賽

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
自從新冠肺炎疫情爆發以來，日本京都市內知名觀光勝地人潮銳減，嚴重打擊觀光業者生計。 路透社
自從新冠肺炎疫情爆發以來，日本京都市內知名觀光勝地人潮銳減，嚴重打擊觀光業者生計。 路透社

日本東京奧運在即，國內卻爆發中國以外最嚴重的新冠肺炎疫情。 美聯社
日本東京奧運在即，國內卻爆發中國以外最嚴重的新冠肺炎疫情。 美聯社
「按照原本計畫，今天要在家整理行李準備出國，結果上個週末我都在忙廉航改期、飯店退訂、旅遊券轉手的事情，」黃先生一臉無奈說，原想趁著東京旅遊在晴空塔下向女朋友求婚，不料所有行程全部告吹。

事實上，過去幾天來，像他這樣忙著退訂日本旅遊的人絕對不是少數。

《遠見》記者親自來到台北一家專營日本旅遊的旅行社，此起彼落的電話聲響從未斷過，客服人員忙到中午，手邊的早餐都還沒吃。旅行業者無奈表示，2月下旬訂單幾乎全數取消了，3月中旬前的日本團也有逾五成取消出團，就連5月以前的行程也乏人問津。

他無奈地說，「日本行程以前隨便推都能躺著賣，現在簡直是票房毒藥。」

追溯起來，2月14日可說是赴日旅遊民眾的退費高峰。當天，中央流行疫情指揮中心提醒，由於當地接連爆感染源不明個案，且可能出現隱性社區傳播，國人出國務必遵守一般預防措施，並將該國的旅遊警示提高至「一級」注意。

日本淪為第三慘疫區，始作俑者竟是安倍晉三

新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）疫情肆虐日本，截至16日，若不計算鑽石公主號郵輪上的確診案例，累計確診病例高達61例，淪為中國及新加坡之外，全球第三慘的重災區。大家都好奇，日本人向來以嚴謹出名，加上未雨綢繆的文化，這次疫情為何如此不堪一擊，重重地摔了一跤？

旅日專欄作家劉黎兒指出，「不論是鑽石公主號或是日本國內防疫戰，每一個環節都出問題，荒腔走板，」更將日本放任感染的源頭指向：日本首相安倍晉三及陸客

在劉黎兒眼中，鑽石公主號就像是日本政府防疫的遮羞布。該郵輪疫情大爆發，目前累積確診病例達454人，就連上船檢疫的檢疫官及厚生勞動省職員都中鏢。日本政府深怕這筆帳算在自己頭上，2月6日便以協助國際防疫之名，緊急捐款10億日圓（約新台幣2.73億元）給世界衛生組織（WHO），成功化解安倍內閣的防疫壓力。

安倍晉三於2012年底重掌內閣總理大臣，打破歷史，成為上任最久的首相。但劉黎兒撰文指出，安倍長期執政和一黨獨大，已造成執政腐敗、嚴重御用化，行政中立的傳統也蕩然無存，不僅執政團隊經常出包，行政官僚更淪為擦脂抹粉的角色，「2月6日收買WHO，也就是日本這幾年透過WHO為福島核災背書模式來遮蔽。」

此外，安倍晉三於2014年提出「觀光立國」政策，中國遊客隔年起躍升為最大入境國來源，2018年大陸人在日本境內的消費金額超過1.5兆日圓（約新台幣4100億元），消費金額占所有外籍旅客約34％，加上中國主席習近平預計今年4月訪日，即使處於防疫大戰的關鍵時刻，日本政府仍舊允許陸客自由進出。

眼見中國疫情失控，日本政府一直拖到2月1日才禁止湖北遊客，14日再將遊客禁令擴大至浙江省。但劉黎兒痛批，日本目前飛往中國的航班從未停班，每天還陸續接陸客來日本。

一名嫁到日本近20年的台灣民眾也發文痛罵，日本政府為了賺新年財，不但未限制陸客，也沒有掌握這些人的旅遊動向。許多人都將日本疫情大爆發的關鍵源頭指向「日本政府」，安倍晉三難逃咎責。

「安倍晉三將中國人視為座上賓，更將習近平當作是偶像，」劉黎兒撰文指出，安倍晉三作風愈來愈像習近平，不僅在任內大搞《特定秘密保護法》、媒體及網路監控、介入司法人事、賞櫻會綁樁等，也不敢對香港反送中發聲，就算外界譏笑安倍是全世界最捧習近平的人，也在所不惜，「繼續放任日本感染」。

東京馬拉松開第一槍！日本撒42億元增產口罩、台灣旅行社忙退費

日本疫情從破功到擴大，連《紐約時報》都看不下去了，引述危機管理專家說法痛批，「日本政府現在做的正是不處理公共衛生的下場。」

縱使日本政府在13日大撒153億日圓（約新台幣41.78億元）投入增產口罩等防疫工作，但緩不救急，日本政府允諾於一個月生產4億個口罩，但光是元月份日本境內就賣出逾10億個口罩，4億可能是不夠的。

事到如今，安倍晉三已矢口否認東京奧運取消或延期，展現了「四年一次的國際體育盛事絕對辦到底」的決心。

不過日本政府拚觀光的決心，已被東京馬拉松開了第一槍，即將在3月1日舉行東京馬拉松，已在2月17日正式對外宣布，取消一般跑者參賽資格，整場賽事規模由原先3萬8000人降至剩約200多人的專業人士競賽。

7月的東奧是否如期舉行，恐怕還不是台灣人現在最關心的重點。隨著日本疫情不斷升溫，重創台灣哈日族的信心，更讓旅行社迎來史上最慘淡的一年，3月櫻花團沒了，4月黑部立山團也受衝擊，如今，每一家旅遊業者只能先低頭處理一樁接著一樁的退費事宜，看不到春暖花開。

（作者／ 江星翰 本文出自2020.2.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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