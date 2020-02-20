鑽石公主號首批下船了！台籍確診增為5人

停靠日本橫濱的郵輪「鑽石公主號」上我國籍乘客新冠肺炎篩檢陽性再添一人，確診人數增為五人；另有五名我國籍乘客十九日順利下船，看到代表處人員揮舞國旗迎接，有人激動落淚，駐日代表處安排他們前往飯店安置，待所有篩檢呈現陰性的國人順利下船後，專機預定廿一日下午出發返台。

駐日代表處指出，駐日代表謝長廷、蔡明耀、橫濱分處處長張淑玲今早前往橫濱碼頭候船室等候，五位國人約在日本時間下午二時左右下船，謝長廷代表政府表達慰問後，由中央流行疫情指揮中心蘇醫師說明返台檢疫事宜及相關注意事項，五人均表示感謝。最後，五人在代表處人員引導下，上車直接前往飯店。 鑽石公主號隔離期滿，駐日代表謝長廷（中）等人昨在橫濱碼頭等候迎接國人下船。 圖／駐日代表處提供

「鑽石公主號」乘客隔離期滿，船上約三千一百名乘客中新冠肺炎篩檢結果呈現陰性的乘客將以年長者優先，將在三日內陸續下船，昨日首批四四三名乘客下船，包含五名國人。目前包括美國、南韓都已派專機將船上自己的國人接走。

船上原有廿二名我國籍乘客、二名郵輪員工，目前有五人確診送醫。郵輪員工是否搭專機回台，要看是否來得及下船。日本政府目前讓乘客優先下船，員工能否下船，因有工作契約問題，仍須與郵輪公司協商。

謝長廷表示，只接回篩檢呈現陰性的旅客，須等檢測結果，又要全部一次接回，時間拖較長，但政府為減少風險，嚴格限定陰性反應乘客上機。

中央流行疫情指揮中心副指揮官何啟功表示，鑽石公主號載廿四名台籍人士，包含廿二名旅客及兩名員工，目前得知船上為七對夫婦、一對母女、其他單身。原訂昨天包機接回，但各國派班機需申請航班准許，目前最快廿一日下午可返台。

何啟功說，鑽石公主號屬於高風險地區，從日本包機返台採最嚴格防護措施，國人將全程戴口罩、防護衣、面罩等，一人坐一排並預留空間，飛行四個小時內，採取「不供餐」、「不走動」原則，盡可能避免如廁，將提供紙尿布；若飛行期間不願使用尿布，有如廁需求仍會放行。

目前初步規畫先將包機返台者後送醫院隔離，前往醫院的原則為一人一輛救護車，夫妻可同乘一輛救護車，院內篩檢二次陰性，才轉到檢疫所隔離。乘客托運行李將集中消毒，由家屬領回。