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日本前首相捐100萬片口罩給大陸 網友氣炸怒批國內都買不到了

聯合新聞網 / 綜合報導
日本前首相鳩山由紀夫日前捐贈100萬片口罩給大陸，引起日本網友公憤。（中新社）
日本前首相鳩山由紀夫日前捐贈100萬片口罩給大陸，引起日本網友公憤。（中新社）

新冠肺炎COVID-19）疫情爆發，截至目前日本包含鑽石公主號已快直逼700起確診案例。日本前首相鳩山由紀夫16日表示，身為中日友好繼承發展會的代表，將向中國捐贈100萬片口罩，他更強調這並不會影響國內口罩的銷售與流通，消息一出立刻引發日本網友不滿，更氣憤表示日本國內口罩短缺，老百姓自己都買不到口罩了。

鳩山由紀夫16日在推特上發文表示，身為中日友好繼承發展會的代表，在一間企業的支持下將100萬片口罩贈與中國，他更提到對於中國來說這可能只是微小的幫助，但他希望這些資源能夠得到有效的運用，並且在最後強調此舉不會影響國內的口罩銷售。

消息一出立刻引發日本網友公憤，許多人在鳩山由紀夫推文下貼出貨架上空蕩蕩的照片，表示口罩非常缺貨，也有許多網友留言痛批「即使在鄉下也很難買到口罩」、「日本已經沒有口罩了還寄給中國？」、「應該優先考慮自己的國家，不是嗎？」。

也有網友批評鳩山由紀夫「這還不足以影響國內口罩的銷售嗎？我都買不到口罩了」、「你知道在國內的超市和藥妝店都已經買不到口罩了嗎？」、「國內都已經買不到口罩了，你是活在另一個異次元嗎？」、「國內醫療行業都受到消毒水和口罩短缺的困擾」，批評聲浪不斷外，也有許多網友質疑鳩山是如何取得口罩。

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