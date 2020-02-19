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日本前首相捐100萬片口罩給大陸 網友氣炸怒批國內都買不到了
新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發，截至目前日本包含鑽石公主號已快直逼700起確診案例。日本前首相鳩山由紀夫16日表示，身為中日友好繼承發展會的代表，將向中國捐贈100萬片口罩，他更強調這並不會影響國內口罩的銷售與流通，消息一出立刻引發日本網友不滿，更氣憤表示日本國內口罩短缺，老百姓自己都買不到口罩了。
鳩山由紀夫16日在推特上發文表示，身為中日友好繼承發展會的代表，在一間企業的支持下將100萬片口罩贈與中國，他更提到對於中國來說這可能只是微小的幫助，但他希望這些資源能夠得到有效的運用，並且在最後強調此舉不會影響國內的口罩銷售。
消息一出立刻引發日本網友公憤，許多人在鳩山由紀夫推文下貼出貨架上空蕩蕩的照片，表示口罩非常缺貨，也有許多網友留言痛批「即使在鄉下也很難買到口罩」、「日本已經沒有口罩了還寄給中國？」、「應該優先考慮自己的國家，不是嗎？」。
也有網友批評鳩山由紀夫「這還不足以影響國內口罩的銷售嗎？我都買不到口罩了」、「你知道在國內的超市和藥妝店都已經買不到口罩了嗎？」、「國內都已經買不到口罩了，你是活在另一個異次元嗎？」、「國內醫療行業都受到消毒水和口罩短缺的困擾」，批評聲浪不斷外，也有許多網友質疑鳩山是如何取得口罩。
私は日中友好継承発展会という団体の代表として、ある企業の応援をいただき、中国の対外友好協会に百万個のマスクを送ることができた。中国の人口からすれば微々たるものだが、有効に活用されることを期待したい。なお、この結果日本のマスクの流通に影響が出ることはないのでご安心下さい。— 鳩山由紀夫 (@hatoyamayukio) February 16, 2020
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