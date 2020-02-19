北韓「0確診」防疫怎麼領先全球？網地獄推測：李屍朝鮮有教

新冠肺炎肆虐全球，目前已累計超過7.3萬確診案例，儘管南韓媒體稱疫情已擴散到北韓，但世界衛生組織（WHO）表示，並沒有跡象顯示北韓有任何確診病例，令人相當匪夷所思，有網友就在PTT上忍不住發問，「北韓防疫怎麼做到世界第一的？」熱烈討論也曝光了暗黑真相。

中國爆發新冠肺炎疫情後，北韓1月22日隨即封鎖邊境，是全球最早為防疫關閉邊界的國家。一名網友日前就在在PTT上針對此情形發問，北韓到目前為止0確診，也沒有人死於肺炎，當初被全世界嘲笑的國家，如今卻領先全球，甚至超越美國、日本、台灣等醫療強國，「偉大的領導金正恩當初完全想都不想直接封國門，動作比老美還快，到底是怎麼辦到的？」

此文一出網友開始議論紛紛，許多人一面倒指出「槍斃」、「沒有死於肺炎，因為都死於槍下」、「陰陽隔離」、「標靶治療」、「李屍朝鮮有教」、「他們最懂生化武器，知道中國在搞什麼」、「你還真不懂小胖啊」、「解決問題」、「境內無人咳嗽」，似真似假的討論讓人忍不住笑出來「實在很地獄，但是嘴角失守」。

事實上，韓國媒體《東亞日報》17日曾爆料，北韓邊境城市新義州市出現首例確診，更指出該名病患已經被槍決；雖然此項消息已遭北韓官媒嚴正否認，強調境內至今沒有出現任何確診案例。

另外，北韓官方也透過內閣保健相吳春福、保健省副相金亨勳等等主要官員不斷重申強調，北韓是「冠狀病毒無污染國家」，目前北韓採取全面禁止外國觀光客入境，與中國的邊境也幾乎都關閉通行，更宣布將隔離的天數延長，從14 天改為30天。