快訊

明天起藥局賣加倍口罩 基層藥師罵翻：又要做功德了

攔截中共滲透？美國將駐美中國官媒列外交監管

北韓「0確診」防疫怎麼領先全球？網地獄推測：李屍朝鮮有教

聯合新聞網 / 綜合報導
北韓缺乏醫療資源及人力，早早就要求所有自中國入境的民眾，都要隔離一個月之久，以防止疫情傳入。北韓至今一直宣稱國內無確診病例。圖／美聯社
北韓缺乏醫療資源及人力，早早就要求所有自中國入境的民眾，都要隔離一個月之久，以防止疫情傳入。北韓至今一直宣稱國內無確診病例。圖／美聯社

新冠肺炎肆虐全球，目前已累計超過7.3萬確診案例，儘管南韓媒體稱疫情已擴散到北韓，但世界衛生組織（WHO）表示，並沒有跡象顯示北韓有任何確診病例，令人相當匪夷所思，有網友就在PTT上忍不住發問，「北韓防疫怎麼做到世界第一的？」熱烈討論也曝光了暗黑真相。

中國爆發新冠肺炎疫情後，北韓1月22日隨即封鎖邊境，是全球最早為防疫關閉邊界的國家。一名網友日前就在在PTT上針對此情形發問，北韓到目前為止0確診，也沒有人死於肺炎，當初被全世界嘲笑的國家，如今卻領先全球，甚至超越美國、日本、台灣等醫療強國，「偉大的領導金正恩當初完全想都不想直接封國門，動作比老美還快，到底是怎麼辦到的？」

此文一出網友開始議論紛紛，許多人一面倒指出「槍斃」、「沒有死於肺炎，因為都死於槍下」、「陰陽隔離」、「標靶治療」、「李屍朝鮮有教」、「他們最懂生化武器，知道中國在搞什麼」、「你還真不懂小胖啊」、「解決問題」、「境內無人咳嗽」，似真似假的討論讓人忍不住笑出來「實在很地獄，但是嘴角失守」。

事實上，韓國媒體《東亞日報》17日曾爆料，北韓邊境城市新義州市出現首例確診，更指出該名病患已經被槍決；雖然此項消息已遭北韓官媒嚴正否認，強調境內至今沒有出現任何確診案例。

另外，北韓官方也透過內閣保健相吳春福、保健省副相金亨勳等等主要官員不斷重申強調，北韓是「冠狀病毒無污染國家」，目前北韓採取全面禁止外國觀光客入境，與中國的邊境也幾乎都關閉通行，更宣布將隔離的天數延長，從14 天改為30天。

北韓最高領導人金正恩。（美聯社）
北韓最高領導人金正恩。（美聯社）

新冠肺炎 COVID-19
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

相關新聞

伊朗也淪陷！出現兩名確診新冠肺炎病患

伊朗官方通訊社19日報導，發現兩人確診罹患新冠病毒，是伊朗首次出現病例，但未公布病患國籍，只表示病患位於庫姆省。

鑽石公主號包機返台嚴苛 機上給「尿布」禁隨意走動

中央流行疫情指揮中心副指揮官何啟功表示，日本鑽石公主號包機返台預計在廿一日下午執行任務，返台人數初步為十九人，但前天確認...

整理包／鑽石公主號共542例確診 華航專機21日接回台人…疫情始末一次看

公主郵輪旗下的「鑽石公主號」因載運到一位新型冠狀病毒（COVID-19）確診的香港旅客，2月4日返回日本橫濱母港後進行全船檢疫，發現有9名乘客和1名船員確診，全船3700多人必須進行船上防疫隔離14天，其中有22名台灣人。

北韓「0確診」防疫怎麼領先全球？網地獄推測：李屍朝鮮有教

新冠肺炎肆虐全球，目前已累計超過7.3萬確診案例，儘管南韓媒體稱疫情已擴散到北韓，但世界衛生組織（WHO）表示，並沒有跡象顯示北韓有任何確診病例，令人相當匪夷所思，有網友就在PTT上忍不住發問，「北韓防疫怎麼做到世界第一的？」熱烈討論也曝光了暗黑真相。

鑽石公主號旅客下船 謝長廷：終於接到人了

因新冠肺炎疫情，在日本橫濱港外隔離的鑽石公主號今陸續有旅客下船，其中包括台灣旅客。我駐日代表謝長廷今在臉書上表示，「終於...

鑽石公主號新增79例新冠肺炎確診 累積感染621人

日本NHK報導，郵輪「鑽石公主號」19日新增79例確診新冠肺炎，病患中乘客和船員都有，目前船上感染人數累計達621人。

害怕飛機艙內成病毒溫床？ 專家揭驚人真相

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，各國確診案例不斷攀升，許多人擔心搭飛機會增加感染的風險，也害怕機艙內人群密集、密閉空間會成為病毒的溫床，但對此航空專家則表示機艙內的空氣其實和手術室一樣乾淨，真正要擔心的是與帶原者接觸的風險。

從全球蔓延到新型流感 病毒專家預測新冠疫情各種後果

新冠狀病毒肺炎的蔓延範圍已超過2003年的SARS，儘管或許不會像2009年的豬流感那樣橫掃全球，卻更具危險性。新冠肺炎...

東京會變第二個武漢？網揭「2關鍵差異」：不會拒絕援助

新冠肺炎疫情快速擴散，讓日本成為除了中國、新加坡以外最大的群聚感染地，而一艘「鑽石公主號」的郵輪，每天以新增幾十名案例的速度在增長，連登船檢疫的檢疫員、醫院內的醫師都被感染，更讓日本疫情天天登上國際媒體。對此，就有網友在網路上擔憂提問，「日本東京會不會變成第二個武漢？」引起熱議。

影／日專家揭公主號防疫混亂 官員：無法用Yes或No回答

日本神戶大學感染內科教授岩田健太郎，18日晚間上傳YouTube影片，親述自己當天登上鑽石公主號的見聞。他表示想以自身專...

南韓新冠肺炎再增5例 總數達51例

南韓新冠肺炎確診病例19日新增5例，總數達51例。

日本北海道再增新冠肺炎病例 當地累計4人確診

日本媒體報導，北海道19日當日新增新冠肺炎兩名確診病例，當地已累計四例。

熱門新聞

全球疫情地圖／疫情擋不住！ 鑽石公主號確診病例累計621例 一表掌握各地狀況

我再增一新冠肺炎確診 死亡個案妹妹也遭感染

集體被剃光頭抗疫！ 女醫護含淚 還有更惱人的私密事

苗栗違反居家檢疫開罰2件 女子出門買咖啡罰1萬

鑽石公主號確診突破500宗 郵輪隔離為何最終失敗？

鑽石公主號乘客下船「送車站就地解散」 網友：日本政府哪來勇氣？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。