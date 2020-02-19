害怕飛機艙內成病毒溫床？ 專家揭驚人真相

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，各國確診案例不斷攀升，許多人擔心搭飛機會增加感染的風險，也害怕飛機艙內人群密集、密閉空間會成為病毒的溫床，但對此航空專家則表示機艙內的空氣其實和手術室一樣乾淨，真正要擔心的是與帶原者接觸的風險。

根據「新加坡海峽時報」報導，國際航空運輸協會（IATA）醫療顧問鮑威爾（David Powell）博士表示，在飛機上罹患新冠肺炎的風險低於平常到辦公室上班或是去購物中心逛街，因為現代飛機上過濾器每兩、三分鐘就會更新1次艙內空氣，遠比辦公室和購物中心頻繁。

鮑威爾也提到，這些空氣會通過稱為高效微粒空氣（Hepa）過濾器的系統過濾，該系統可以清除大約99.97％的空氣傳播微生物，包括病毒和細菌，此外機艙內空氣系統輸送大約是一半的外部空氣和一半的過濾再循環空氣，這意味著飛機上所供應的空氣基本上是無菌的。

新加坡傳染病專家集團（Infectious Disease Specialists Group）黃乘佑醫師則表示，最該關注的不是飛機上循環的空氣，而是要避免靠近出現咳嗽、打噴嚏症狀等身體不適的人。他也認為這是社會責任感的問題，如果出現身體不適的症狀就不應該搭飛機，同時航空公司也應該確保不讓生病的人上飛機。