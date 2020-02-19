快訊

劉真爆裝葉克膜 吳宗憲鬆口：辛龍在醫院照顧

鑽石公主號新增79例新冠肺炎確診 累積感染621人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

害怕飛機艙內成病毒溫床？ 專家揭驚人真相

聯合新聞網 / 綜合報導
許多人害怕飛機艙內人群密集、密閉空間會成為病毒的溫床，但對此航空專家則表示機艙內的空氣其實和手術室一樣乾淨。（路透）
許多人害怕飛機艙內人群密集、密閉空間會成為病毒的溫床，但對此航空專家則表示機艙內的空氣其實和手術室一樣乾淨。（路透）

隨著新冠肺炎COVID-19）疫情持續延燒，各國確診案例不斷攀升，許多人擔心搭飛機會增加感染的風險，也害怕飛機艙內人群密集、密閉空間會成為病毒的溫床，但對此航空專家則表示機艙內的空氣其實和手術室一樣乾淨，真正要擔心的是與帶原者接觸的風險。

根據「新加坡海峽時報」報導，國際航空運輸協會（IATA）醫療顧問鮑威爾（David Powell）博士表示，在飛機上罹患新冠肺炎的風險低於平常到辦公室上班或是去購物中心逛街，因為現代飛機上過濾器每兩、三分鐘就會更新1次艙內空氣，遠比辦公室和購物中心頻繁。

鮑威爾也提到，這些空氣會通過稱為高效微粒空氣（Hepa）過濾器的系統過濾，該系統可以清除大約99.97％的空氣傳播微生物，包括病毒和細菌，此外機艙內空氣系統輸送大約是一半的外部空氣和一半的過濾再循環空氣，這意味著飛機上所供應的空氣基本上是無菌的。

新加坡傳染病專家集團（Infectious Disease Specialists Group）黃乘佑醫師則表示，最該關注的不是飛機上循環的空氣，而是要避免靠近出現咳嗽、打噴嚏症狀等身體不適的人。他也認為這是社會責任感的問題，如果出現身體不適的症狀就不應該搭飛機，同時航空公司也應該確保不讓生病的人上飛機。

新冠肺炎 COVID-19
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

新冠肺炎空服員「手畫飛機餐」防疫 超有才作法網狂讚

日本疫情延燒飯店竟不給退費 員工「誠實建議」被網推爆

日本遊該取消嗎？ 達人分析「機票、跟團」最佳處理方式

她怕新冠肺炎取消日本旅遊慶生 嘆生日過不成還賠錢

相關新聞

鑽石公主號新增79例新冠肺炎確診 累積感染621人

日本NHK報導，郵輪「鑽石公主號」19日新增79例確診新冠肺炎，病患中乘客和船員都有，目前船上感染人數累計達621人。

影／日專家揭公主號防疫混亂 官員：無法用Yes或No回答

日本神戶大學感染內科教授岩田健太郎，18日晚間上傳YouTube影片，親述自己當天登上鑽石公主號的見聞。他表示想以自身專...

鑽石公主號包機返台嚴苛 機上給「尿布」禁隨意走動

中央流行疫情指揮中心副指揮官何啟功表示，日本鑽石公主號包機返台預計在廿一日下午執行任務，返台人數初步為十九人，但前天確認...

鑽石公主號旅客下船 謝長廷：終於接到人了

因新冠肺炎疫情，在日本橫濱港外隔離的鑽石公主號今陸續有旅客下船，其中包括台灣旅客。我駐日代表謝長廷今在臉書上表示，「終於...

整理包／鑽石公主號共542例確診 華航專機21日接回台人…疫情始末一次看

公主郵輪旗下的「鑽石公主號」因載運到一位新型冠狀病毒（COVID-19）確診的香港旅客，2月4日返回日本橫濱母港後進行全船檢疫，發現有9名乘客和1名船員確診，全船3700多人必須進行船上防疫隔離14天，其中有22名台灣人。

害怕飛機艙內成病毒溫床？ 專家揭驚人真相

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，各國確診案例不斷攀升，許多人擔心搭飛機會增加感染的風險，也害怕機艙內人群密集、密閉空間會成為病毒的溫床，但對此航空專家則表示機艙內的空氣其實和手術室一樣乾淨，真正要擔心的是與帶原者接觸的風險。

從全球蔓延到新型流感 病毒專家預測新冠疫情各種後果

新冠狀病毒肺炎的蔓延範圍已超過2003年的SARS，儘管或許不會像2009年的豬流感那樣橫掃全球，卻更具危險性。新冠肺炎...

東京會變第二個武漢？網揭「2關鍵差異」：不會拒絕援助

新冠肺炎疫情快速擴散，讓日本成為除了中國、新加坡以外最大的群聚感染地，而一艘「鑽石公主號」的郵輪，每天以新增幾十名案例的速度在增長，連登船檢疫的檢疫員、醫院內的醫師都被感染，更讓日本疫情天天登上國際媒體。對此，就有網友在網路上擔憂提問，「日本東京會不會變成第二個武漢？」引起熱議。

南韓新冠肺炎再增5例 總數達51例

南韓新冠肺炎確診病例19日新增5例，總數達51例。

日本北海道再增新冠肺炎病例 當地累計4人確診

日本媒體報導，北海道19日當日新增新冠肺炎兩名確診病例，當地已累計四例。

影／19名台人滯留鑽石公主號！預計21日包機返台 再隔離14天

「海上小武漢」鑽石公主號乘客隔離期滿，我專機預定在21日下午接人返回台灣。目前我國共有五名確診者，已下船就醫隔離，船上則...

日本厚勞省：鑽石公主號感染者日本247人最多 美國居次

日本厚生勞動省19日表示，「鑽石公主號」郵輪上新冠肺炎感染者最多的是日本人，達到247人，其次為美國的77人，另外還有加拿大、菲律賓與澳洲等國家地區的感染者。此外，目前確診患者中共有24名重症患者。

熱門新聞

全球疫情地圖／疫情擋不住！ 鑽石公主號確診病例累計621例 一表掌握各地狀況

我再增一新冠肺炎確診 死亡個案妹妹也遭感染

白牌司機火化 火葬業者不滿事後才知情：死因只寫傳染病

集體被剃光頭抗疫！ 女醫護含淚 還有更惱人的私密事

苗栗違反居家檢疫開罰2件 女子出門買咖啡罰1萬

鑽石公主號確診突破500宗 郵輪隔離為何最終失敗？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。