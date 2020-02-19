快訊

劉真爆裝葉克膜 吳宗憲鬆口：辛龍在醫院照顧

鑽石公主號新增79例新冠肺炎確診 累積感染621人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東京會變第二個武漢？網揭「2關鍵差異」：不會拒絕援助

聯合新聞網 / 綜合報導
日本面對這次新冠肺炎的疫情，表現得荒腔走板，令外界憂心。圖為二月的東京街頭。美聯社
日本面對這次新冠肺炎的疫情，表現得荒腔走板，令外界憂心。圖為二月的東京街頭。美聯社

新冠肺炎疫情快速擴散，讓日本成為除了中國、新加坡以外最大的群聚感染地，而一艘「鑽石公主號」的郵輪，每天以新增幾十名案例的速度在增長，連登船檢疫的檢疫員、醫院內的醫師都被感染，更讓日本疫情天天登上國際媒體。對此，就有網友在網路上擔憂提問，「日本東京會不會變成第二個武漢？」引起熱議。

有名網友昨（18）日在ptt八卦版上表示，「東京目前是不是跟12月的武漢有點像？」因為零星病例出現， 感染源不明確，追蹤困難，防疫態度不夠積極。他推測「炸裂時間點往後推算，有沒有八卦？唯一不同的是，日本沒有封城這個手段可以用，慘」，文章一出後引起熱烈討論，更有網友點出東京疫情與湖北疫情的兩個關鍵差別。

部分網友說，「客觀來說日本人愛走路胖子少，免疫力較好」、「日本（東京）有滿員電車這傳染大溫床」、「比很多省嚴重是因為加了那艘船吧」，還有人警告「和歌山再不處理的話會比東京早一步」。

不過也有其他網友指出，「絕對不可能」，因為東京疫情與湖北武漢疫情有著2點致命差異，分別為「不會拒絕各國的援助」以及「即刻處理」，「差在12月的武漢没有認真去處理，日本已經在處理了，12月的武漢也是過了快1個月才開始爆開」、「日本不會拒絕各國的援助」、「日本也不會隱瞞疫情啊」。

事實上在最一開始，日本的防疫看起來並沒有特別的漏洞，因為第一例跟第二例之間隔了1個星期，看起來都在可控制範圍內；主要是在出現第一起本土案例、加上鑽石公主號停泊之後，疫情才慢慢一發不可收拾。

鑽石公主號乘客在長達數日的隔離後，檢驗呈陰性者在19日拿著行李箱步出郵輪。路透
鑽石公主號乘客在長達數日的隔離後，檢驗呈陰性者在19日拿著行李箱步出郵輪。路透

新冠肺炎 COVID-19
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

相關新聞

鑽石公主號新增79例新冠肺炎確診 累積感染621人

日本NHK報導，郵輪「鑽石公主號」19日新增79例確診新冠肺炎，病患中乘客和船員都有，目前船上感染人數累計達621人。

影／日專家揭公主號防疫混亂 官員：無法用Yes或No回答

日本神戶大學感染內科教授岩田健太郎，18日晚間上傳YouTube影片，親述自己當天登上鑽石公主號的見聞。他表示想以自身專...

鑽石公主號包機返台嚴苛 機上給「尿布」禁隨意走動

中央流行疫情指揮中心副指揮官何啟功表示，日本鑽石公主號包機返台預計在廿一日下午執行任務，返台人數初步為十九人，但前天確認...

鑽石公主號旅客下船 謝長廷：終於接到人了

因新冠肺炎疫情，在日本橫濱港外隔離的鑽石公主號今陸續有旅客下船，其中包括台灣旅客。我駐日代表謝長廷今在臉書上表示，「終於...

整理包／鑽石公主號共542例確診 華航專機21日接回台人…疫情始末一次看

公主郵輪旗下的「鑽石公主號」因載運到一位新型冠狀病毒（COVID-19）確診的香港旅客，2月4日返回日本橫濱母港後進行全船檢疫，發現有9名乘客和1名船員確診，全船3700多人必須進行船上防疫隔離14天，其中有22名台灣人。

害怕飛機艙內成病毒溫床？ 專家揭驚人真相

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，各國確診案例不斷攀升，許多人擔心搭飛機會增加感染的風險，也害怕機艙內人群密集、密閉空間會成為病毒的溫床，但對此航空專家則表示機艙內的空氣其實和手術室一樣乾淨，真正要擔心的是與帶原者接觸的風險。

從全球蔓延到新型流感 病毒專家預測新冠疫情各種後果

新冠狀病毒肺炎的蔓延範圍已超過2003年的SARS，儘管或許不會像2009年的豬流感那樣橫掃全球，卻更具危險性。新冠肺炎...

東京會變第二個武漢？網揭「2關鍵差異」：不會拒絕援助

新冠肺炎疫情快速擴散，讓日本成為除了中國、新加坡以外最大的群聚感染地，而一艘「鑽石公主號」的郵輪，每天以新增幾十名案例的速度在增長，連登船檢疫的檢疫員、醫院內的醫師都被感染，更讓日本疫情天天登上國際媒體。對此，就有網友在網路上擔憂提問，「日本東京會不會變成第二個武漢？」引起熱議。

南韓新冠肺炎再增5例 總數達51例

南韓新冠肺炎確診病例19日新增5例，總數達51例。

日本北海道再增新冠肺炎病例 當地累計4人確診

日本媒體報導，北海道19日當日新增新冠肺炎兩名確診病例，當地已累計四例。

影／19名台人滯留鑽石公主號！預計21日包機返台 再隔離14天

「海上小武漢」鑽石公主號乘客隔離期滿，我專機預定在21日下午接人返回台灣。目前我國共有五名確診者，已下船就醫隔離，船上則...

日本厚勞省：鑽石公主號感染者日本247人最多 美國居次

日本厚生勞動省19日表示，「鑽石公主號」郵輪上新冠肺炎感染者最多的是日本人，達到247人，其次為美國的77人，另外還有加拿大、菲律賓與澳洲等國家地區的感染者。此外，目前確診患者中共有24名重症患者。

熱門新聞

全球疫情地圖／疫情擋不住！ 鑽石公主號確診病例累計621例 一表掌握各地狀況

我再增一新冠肺炎確診 死亡個案妹妹也遭感染

白牌司機火化 火葬業者不滿事後才知情：死因只寫傳染病

集體被剃光頭抗疫！ 女醫護含淚 還有更惱人的私密事

苗栗違反居家檢疫開罰2件 女子出門買咖啡罰1萬

鑽石公主號確診突破500宗 郵輪隔離為何最終失敗？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。