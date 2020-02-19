鑽石公主號乘客下船「送車站就地解散」 網友：日本政府哪來勇氣？

鑽石公主號郵輪目前已知共有542例新冠肺炎（COVID-19）確診，今（19）日解除隔離，首批檢驗結果為陰性的乘客已下船，面對防疫各國各自接回國民後都相當謹慎，僅日本政府宣布，下船後的乘客「已無感染風險」，請大家搭乘大眾運輸工具回家，一個公告讓網友傻眼，直呼這樣難道不會被罵嗎，「日本政府是哪來勇氣啊？」

鑽石公主號確診比例達一成，且其他的郵輪曾經出現第一次檢測結果呈陰性，但移動地點後卻又變確診的情形，因此部分國家均採再隔離14天再行解散辦法，包括美、加、台、港均採再隔離觀察。根據日經新聞稱日本厚生省早在昨(18)日宣布，目前呈陰性結果的乘客下船後，由於在船上已檢驗過都沒異狀，「下船後，將由船公司安排的巴士送到各車站，讓乘客自行搭乘大眾運輸工具回家。」厚生勞動大臣加藤勝信還強調，希望創造一種讓國人順利返家的情況。

加藤勝伸在8月18日內閣會議後的新聞發布會上說：“我希望創造一種可以使我順利返回家園的情況。”

台灣網友對此在PTT留言：「日本心臟真的很大」、「日本要不要提升警戒層級了」、「這在台灣會炸開吧」、「解散後就是日本悲劇的開始了」，直指日本政府真是「瘋狂的防疫」，將新冠肺炎當成一般流感處理；但也有網友認為日本政府的作法無誤，既然都已過14天並且檢驗呈陰性了，為何不能回家？