慢半拍惹民怨…醫師轟：日本防疫失控 一開始選擇就錯得離譜

新冠肺炎（COVID-19）在全球延燒，迄今主要疫區中國已逾7萬4000例，亞洲地區確診病例不斷上升，其中以新加坡(81例)及日本(74例)最為嚴重。有小兒科急診室醫師仔細分析日本疫情為何失控，可能「日本政府的選擇一開始就是錯的，錯得離譜」。

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學今（19）日凌晨在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書粉絲團，分析堪稱是全世界公衛大國的日本，怎麼這回新冠肺炎的防疫處理會如此荒腔走板？他指出重點在日本選錯了利益並且在時間點上過於輕忽誤判，從中國春節的遊日高峰，再來是即將到來的櫻花季，和在7月如期舉行的東京奧運，都是日本政府選擇了巨大經濟利益的一邊，且這波疫情到了夏天就會趨緩，現在只能面對烽火燎原的慘烈局面。

東京奧運不改期面臨大難題：中國選手放不放行？圖為東京民眾戴著口罩，與即將到來的東京奧運倒數牌子合影情形。美聯社

東京奧運不改期面臨大難題：中國選手放不放行？

對於今年七月的東京奧運能如期舉行嗎？謝宗學認為，除非夏季高溫能大幅緩解疫情，但現在看到低緯度的國家新加坡，正面臨的社區疫情肆虐情景，「覺得如期舉行的機率不高。」他認為來自世界參加奧運的運動選手，都是國家的重要資產，「各國政府會放心讓這些國家瑰寶，冒著染病的風險踏入疫區參加比賽嗎？舉美國夢幻籃球隊為例，其中的球員幾乎都是NBA巨星，每個都是上億元身價，美國政府可能讓這些價值不菲的籃球員，進入疫情失控的地區嗎？只要一個NBA球員染病，美國政府絕對被輿論炮轟淹沒！」

且除了各國選手赴日參賽意願不高之外，還有另外一個大難題：「要不要讓中國選手參加比賽？各國選手願不願意跟中國選手比賽？」有網友在貼文下方留言直指，覺得今年奧運如果辦下去，「應該會死傷慘重」，認為中國除了運動員不能參賽，中國民眾也不能進場觀賽，來自世界觀賽的民眾可能又會引發群聚感染；若真如期舉行，網友認為「人人戴口罩觀賽，畫面真是奇葩了。」

日本疫情延燒讓不少愛好遊日的台灣民眾擔心，認為大家「已經開始注意從日本返國的國人了」，並且擔心「還跑去日本玩的台灣人帶回來的防疫缺口」。有網友描述遊日聽到的民眾心聲：「其實日本人很怕的⋯，他們民族個性不會在外人面前表達出來」、「日本阿姨跟我聊天，他們其實很擔心，也抱怨政府沒有積極處理、抱怨買不到口罩等。」認為日本國民其實都很害怕，就差在日本政府還在「觀望」。