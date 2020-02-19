快訊

台南消保官稽查口罩囤積 老闆娘喊冤：啦咧怎當真？

接載鑽石公主號港人回港 香港首架包機抵日

中央社 / 香港19日電
香港首架包機已抵達東京，準備接回鑽石公主號上的港人。 美聯社
香港首架包機已抵達東京，準備接回鑽石公主號上的港人。 美聯社

香港當局計畫派遣包機接載疫船鑽石公主號上的港人返港，首架包機已於今晨抵達東京，但是否可以順利接載港人返港，還要視乎日方的檢疫結果。

綜合多家港媒從東京發回的報導，首架包機國泰航空波音777客機於今天凌晨由香港起飛，清晨5時許抵達東京羽田機場；客機有438個座位，空服員與乘客的座位已做好防疫分隔。

過去兩天，港府先後派遣了兩個工作隊伍赴日，協助這些港人返港，隊伍由保安局、入境事務處和醫療人員組成。

據報導，郵輪上的港客向媒體說，他們已收到入境處的手機簡訊，預定今晚安排車輛接載他們到東京羽田機場並搭乘包機返港。

報導指出，港府的工作隊伍已把大批物資運送到東京的酒店，將會向獲准下船的港人掛上識別牌，以及發放防疫物資，同時要求他們填報健康申報表。

鑽石公主號目前停靠在橫濱，隔離檢疫限期今天屆滿，按照日方原定規劃，乘客今天可以分批下船。據報導，今天確定約有500人下船，當中只有20名港人。

商業電台發自東京的報導指出，港府的工作隊伍正與日方商討，爭取對方即時排查有檢測結果的港人並讓他們下船，以便搭乘包機回港。

報導表示，日方手上已確診港客及密切接觸者的資料比較混亂，目前還沒有回應港方要求。

行政長官林鄭月娥日前公布，鑽石公主號上有352名港人─已知有21人確診感染2019年冠狀病毒疾病（俗稱武漢肺炎），港府將會派遣兩架包機接載他們返港，但不包括感染病毒的人。

她說，這項接載計畫能否落實，還要視乎日本方面能否在今天之內完成對全部港人的檢疫工作。

綜合港媒的報導，首架包括最快可以今晚或明天凌晨起飛。

鑽石公主號上的港人返港後將會被送到本地檢疫中心隔離14天。

新冠肺炎 COVID-19
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

港：鑽石公主號回港者 恐百人染病

鑽石公主號隔離期滿 華航專機21日接回台人

鑽石公主號隔離期滿　台魔術師陳日昇曝還不能下船原因

鑽石公主號今隔離期滿 首批5國人將下船

相關新聞

日本北海道札幌市、神奈川各增1例確診病例

北海道札幌市宣布，已確認該市40多歲男子感染了新冠狀毒，是北海道確認感染的第三例。該名男子最近沒有海外旅行史，目前正在調...

鑽石公主號旅客陸續下船 曾與確診者同房將續留

日媒報導，發生新冠肺炎群聚感染的鑽石公主號遊輪，船上可以下船的旅客已陸續下船，今天預計會有約500名旅客下船返家；但曾跟確診新冠肺炎旅客同房者，必須續留船上觀察。

南韓出現「超級傳播者」 61歲大邱婦人傳染11人

韓聯社報導，南韓19日爆增15例新冠肺炎確診病例，增至46例，令人憂心儘管當局實施嚴格隔離措施，全國疫情恐擴大。

鑽石公主號隔離期滿 華航專機21日接回台人

鑽石公主號乘客隔離期滿，駐日代表處副代表蔡明耀表示，我方派出的專機預定在21日下午接人返回台灣。據了解，專機已經在作業中...

最差示範！日本最高防疫官 受訪竟未戴口罩狂咳

相當於與台灣衛福部同等級的日本厚生勞動省，其厚生勞動大臣加藤勝信，每日必須與陳時中一樣報告最新防疫進度，未料他在接受NHK採訪時談著防疫卻不斷狂咳，且未戴口罩僅用拳頭猛力遮住嘴巴，此舉受到日本網友在推特大舉批評，認為加藤身為日本最高防疫的總指揮官，卻做了最壞的示範。

官員戴口罩醫療體系會垮掉！星貿工部長諷香港特首戴罩

新加坡貿易與工業部部長陳振聲一段評論香港特首林鄭月娥戴外科手術用口罩召開記者會的錄音檔在網路上瘋傳，陳振聲說，如果新加坡...

鑽石公主號今隔離期滿 首批5國人將下船

鑽石公主號上乘客隔離期滿，首批約有500名新冠肺炎檢疫結果呈現陰性的乘客將於今早陸續下船。駐日代表處副代表蔡明耀表示，今...

鑽石公主號今解除隔離 部分台旅客將下船待包機

爆發武漢肺炎疫情的鑽石公主號遊輪今天解除隔離，日方安排首批500名船上乘客於台北時間9時30分起陸續下船，其中也包含若干...

南韓單日暴增15例新冠肺炎確診病例 增至46例

南韓19日暴增15例新冠肺炎確診病例，增至46例，疫情恐擴大。

美國CDC：確診無症狀案例多 鑽石公主號感染風險仍在發展中

美國政府接回在郵輪鑽石公主號上的328位美國公民，美國疾病控制與預防中心（CDC）18日發出聲明表示，目前仍有超過百名美...

慢半拍惹民怨…醫師轟：日本防疫失控 一開始選擇就錯得離譜

新冠肺炎（COVID-19）在全球延燒，迄今主要疫區中國已逾7萬4000例，亞洲地區確診病例不斷上升，其中以新加坡(81例)及日本(74例)最為嚴重。有小兒科急診室醫師仔細分析日本疫情為何失控，可能「日本政府的選擇一開始就是錯的，錯得離譜」。

社區感染破口? 南韓「防疫網外」的疑似超級傳染者

「全民防疫，百密一疏？」南韓的新型冠狀病毒疫情，19日出現嚴重的防疫破口，在短短24小時內新增15例確診病例，累積確診通報累積46例。南韓疾管中心表示，在這新增15例感染中，有11人曾與１名前日在大邱確診的疑似「超級傳染者」有過接觸——據報導，這名疑似超級感染者近期並沒有中國或海外疫區接觸史。

熱門新聞

影／台中有公司員工家屬新冠肺炎確診 全部員工自主隔離

全球疫情地圖／疫情擋不住！香港增1死、南韓確診達46例 一表掌握各地狀況

白牌司機火化 火葬業者不滿事後才知情：死因只寫傳染病

又有2居家檢疫者失聯！新北公告要找管永安、郭富文

鑽石公主號確診突破500宗 郵輪隔離為何最終失敗？

大陸疫情整理包／陸新冠肺炎擴散 確診數破7萬、死亡破2千例

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。