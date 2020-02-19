接載鑽石公主號港人回港 香港首架包機抵日
香港當局計畫派遣包機接載疫船鑽石公主號上的港人返港，首架包機已於今晨抵達東京，但是否可以順利接載港人返港，還要視乎日方的檢疫結果。
綜合多家港媒從東京發回的報導，首架包機國泰航空波音777客機於今天凌晨由香港起飛，清晨5時許抵達東京羽田機場；客機有438個座位，空服員與乘客的座位已做好防疫分隔。
過去兩天，港府先後派遣了兩個工作隊伍赴日，協助這些港人返港，隊伍由保安局、入境事務處和醫療人員組成。
據報導，郵輪上的港客向媒體說，他們已收到入境處的手機簡訊，預定今晚安排車輛接載他們到東京羽田機場並搭乘包機返港。
報導指出，港府的工作隊伍已把大批物資運送到東京的酒店，將會向獲准下船的港人掛上識別牌，以及發放防疫物資，同時要求他們填報健康申報表。
鑽石公主號目前停靠在橫濱，隔離檢疫限期今天屆滿，按照日方原定規劃，乘客今天可以分批下船。據報導，今天確定約有500人下船，當中只有20名港人。
商業電台發自東京的報導指出，港府的工作隊伍正與日方商討，爭取對方即時排查有檢測結果的港人並讓他們下船，以便搭乘包機回港。
報導表示，日方手上已確診港客及密切接觸者的資料比較混亂，目前還沒有回應港方要求。
行政長官林鄭月娥日前公布，鑽石公主號上有352名港人─已知有21人確診感染2019年冠狀病毒疾病（俗稱武漢肺炎），港府將會派遣兩架包機接載他們返港，但不包括感染病毒的人。
她說，這項接載計畫能否落實，還要視乎日本方面能否在今天之內完成對全部港人的檢疫工作。
綜合港媒的報導，首架包括最快可以今晚或明天凌晨起飛。
鑽石公主號上的港人返港後將會被送到本地檢疫中心隔離14天。
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