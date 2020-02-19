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中國新冠死亡破兩千 俄禁止中國公民入境

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俄羅斯負責防治新冠肺炎疫情的部門周二表示，從2月20日起，俄羅斯將暫時禁止中國公民入境。歐新社
俄羅斯負責防治新冠肺炎疫情的部門周二表示，從2月20日起，俄羅斯將暫時禁止中國公民入境。歐新社

2月18日，中國有74,185例確診新冠病毒，2,004例死亡。單日新增確診1,749例，單日新增死亡139例。這顯示出一個稍微下滑的趨勢。

湖北省當日新增了1,693例確診，是2月11日以來最低，也是連續第二天單日確診量低於2,000例。湖北省的全省確診案例共61,682例。然而單日新增了132例死亡病例，比前一天93例死亡稍高，也將整個省的死亡病例推高到1,921例，並將全國的死亡病例數推高到突破2,000例。

俄羅斯暫停中國公民入境

俄羅斯負責防治新冠肺炎疫情的部門周二表示，從2月20日起，俄羅斯將暫時禁止中國公民入境。禁令將適用於出於就業、私人、教育和旅游目的進入俄羅斯的中國公民。

周一，俄羅斯表示在鑽石公主號上的俄羅斯人被確診為新冠肺炎，是疫情中首個確診的俄羅斯人。

此前，朝鮮、美國、韓國、澳大利亞、新西蘭、菲律賓等國也都對中國公民實施入境管制。

鑽石公主號隔離期滿

2月18日，鑽石公主號為期14天的隔離結束。這艘船總共承載了來自56個國家的3700名旅客。截至本周二（2月18日），3711名乘客和乘務人員中已有542人被確診感染了新型冠狀病毒（SARS-CoV-2），成為中國以外最大的疫情爆發點。

延伸閱讀:告別“鑽石公主”號 面對二次隔離？

盡管日本政府一再強調對鑽石公主號的隔離是有效的，但一些專業人士推測，船上的隔離措施不夠嚴格、到位。上船協助實施隔離的3名日本衛生機構人員也被感染，或許就能說明隔離或防護規定及流程沒有被嚴格執行。

因此，隔離期結束並不意味著所有人可以同時離船。日本政府致信給船上乘客說，只有在同船艙的室友都被檢測為陰性，且沒有發熱與呼吸道症狀者，才可以准備離船。有和確診病患接觸過的人，也還要再隔離14天。日本政府要花3天才能讓所有人都完成確認程序。因此，周三第一天只有500人可以離船，之後其他人才會分批下船。

此外，在船上服務的乘務人員也被懷疑為帶原者。預計在所有旅客下船之後，乘務人員還要另外實施14天的隔離。他們當中有人冒著被辭退的風險告訴媒體，員工一起工作、用餐，也睡在同一間船艙裡。

各國撤僑隱憂仍在

由於鑽石公主號上隔離的效果遭到質疑，各國政府提議將國民接出船，以免留在船上反而更有可能被感染。首個派出撤僑班機的是美國，雖然已經預先排除確診、有症狀的人不能登機，但是就在准備讓300名美國人離開的過程當中，美國政府獲得最新的確診報告，才發現300人中有14人確診。美國政府在飛機上騰出空間給確診病例隔離，抵達美國之後便將他們送到醫院。其他沒有確診的人則在軍事基地隔離14天。

延伸閱讀: 鑽石公主號：美派專機接出僑民 累計病例達454

其他國家如韓國、加拿大、英國也都宣布陸續派專機撤僑，但他們也說就算鑽石公主號的隔離期結束，離船的旅客回國後也要再實施14天的隔離。

韓國聯合通訊社報導，韓國政府在18日派出總統專機，將6名韓國人與一對日本夫婦接回韓國。19日，韓國的確診病例從31增加到41例。

加拿大政府說船上有256名加拿大人，當中有43人被確診，將會被送到日本的醫院。加拿大宣布在本周內派遣專機接回沒有染病的國民，並且讓他們另外進行14天隔離。

現在，還有一百多名美國人留在鑽石公主號上，或是在日本的醫院。周二，美國政府寄出一封信給決定留在船上的人，告訴他們在上岸後兩周內仍然不能回美國。信中告訴他們，他們無法取得登機證，也不會被允許坐上飛機，「除非你已經沒有在旅途中感染他人的可能性。」

羅法/鄒宗翰(綜合報導)

本文章由德國之聲授權提供】

新冠肺炎 COVID-19 俄羅斯
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