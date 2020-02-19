最差示範！日本最高防疫官 受訪竟未戴口罩狂咳

相當於與台灣衛福部同等級的日本厚生勞動省，其厚生勞動大臣加藤勝信，每日必須與陳時中一樣報告最新防疫進度，未料他在接受NHK採訪時談著防疫卻不斷狂咳，且未戴口罩僅用拳頭猛力遮住嘴巴，此舉受到日本網友在推特批評，認為加藤身為日本最高防疫的總指揮官，卻做了最壞的示範。

據日媒報導，日本厚生勞動大臣加藤勝信，連續3天無論在記者會或任何受訪節目上都不斷在咳嗽，他在接受NHK訪問時，因為似乎咳得太厲害，連自己都覺得不好意思，不斷說著「咳，抱歉那個，我這樣不行，咳成這樣太超過，真抱歉」等語，除了當場致歉外，加藤還不好意思地笑了。

加藤勝信在說著：「包括往後如何因應，會再匯整發表」時，在錄影過程中不斷地吸鼻子，疑似在流鼻涕的他，隨即還咳了一聲，然後又再咳了一次，引來日本網友在社群媒體飆罵，身為日本最高防疫總指揮官，出席公開場合的活動竟沒自主地戴上口罩，如果用手臂遮掩就算了，他竟然只以拳頭遮嘴，無疑對人民做了最壞示範。

加藤勝信在受訪時被問及，為何遭到感染的檢疫官都未穿著防護服，加藤則回答，目前沒必要採取特殊手段，一般方式就可以，用手套及戴口罩這是規定。但此言與加藤本人實際實踐的方式卻完全不同，讓日本網友猛酸：「說的跟做的不一樣。」