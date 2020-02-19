採訪安倍晉三女記者被隔離 日網友：病毒跑到官邸來了？

日本《共同社》秘書長吉田義吉，昨(18)日向參與內閣記者會的媒體正式發出通知，由於公司有十名員工曾經搭過新冠肺炎(COVID-19)確診駕駛患者的計程車，目前已居家隔離，因其中包括負責總理辦公室的政治線女記者，日常的採訪即是以日本首相安倍晉三為主，消息傳出後，震驚日本政壇，有日本網友驚慌問：「新冠病毒跑到官邸來了嗎？」

日本在16日傳出一名六旬計程車男性司機被確診為新冠肺炎，巧合的是，他在一月底至二月初有四個全天被日本共同社採包車計價形式提供服務，其中共十位社內員工曾經搭過他的車，根據日媒報導，目前這十名員工採自主隔離，且都無症狀出現，其中一位即是經常採訪安倍晉三及其秘書官等人的記者，日媒表示，若秘書官受到感染，可能首相安倍也會被感染，茲事體大。

日本網友在「5ch」發表留言，認為若內閣都不保，恐引發黨內甚至整個官邸都開始承受被病毒感染的風險，許多日本網友都在問「為何到現在才禁止中國入境」，並驚訝「記者居然變傳染途徑」，還認為，在日本淪陷後，下一個很有可能就是台灣。據悉，目前出席內閣記者會的與會人員均一律戴上口罩工作。