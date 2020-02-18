快訊

中職球評「張老師」張昭雄辭世 82歲人生過得精采

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鑽石公主號確診突破500宗 郵輪隔離為何最終失敗？

香港01 / 撰文：歐敬洛
在停泊橫濱港口「鑽石公主號」（Diamond Princess）郵輪。 美聯社
在停泊橫濱港口「鑽石公主號」（Diamond Princess）郵輪。 美聯社

在停泊橫濱港口「鑽石公主號」（Diamond Princess）郵輪，因感染2019冠狀病毒病（COVID-19）肺炎的人數愈來愈多，截至2月18日下午，確診個案已升至542宗。其他國家均等待不及，決定派遣包機把乘客接走。日本政府在郵輪的隔離措施可謂失敗告終：雖然無跡象顯示病毒擴散至岸上，但郵輪自身已成為病毒溫床，留在船上只會愈來愈危險。

鑽石公主號自2月3日停泊在橫濱港口外，接受兩周時間的隔離。但隨着時間過去，船上確診患者正快速增加：從最初的10人確診，大增至17日的454人。儘管最初完成檢測的人數有限，但無可否認病毒已在郵輪不斷擴散。

無病的人不應留在船上隔離

日本政府的原意是希望借郵輪作為隔離中心，在找出受檢染者送院的同時，讓健康無病徵的人留在船上，等待兩星期後離開。但結果是郵輪成為病毒溫床，郵輪的隔離措施可謂失敗告終。

為何郵輪隔離會失敗，還需等待未來詳細調查才有答案。但已有專家早在隔離初期，質疑郵輪隔離的成效。美國約翰·霍普金斯大學健康安全中心（Johns Hopkins Center for Health Security）傳染病專家格爾斯比（Tom Inglesby）表示，測試呈陰性的乘客應一開始就帶離郵輪，在另一個隔離設施中隔離，而不是留在船上。

郵輪是封閉場所等多重原因

格爾斯比指出，愈是長時間在郵輪的公共設施逗留，就愈容易染病。日本醫療管理研究會理事長上昌廣亦表示，郵輪是一個封閉的場所，任何失誤疾病都會快速傳播開去。

船上的狹窄空間、扶手、牆壁等等都可能是傳播的媒介，中央空調系統更可能是幕後黑手。而當船上工作人員亦被檢驗確認受感染時，已意味有更多乘客可能經員工接觸和走動，進一步受感染。

因近代少有郵輪爆發疫情的例子參考，加上病毒至今未知的東西仍然太多，日本政府無法有效對應，危機處理意識不足亦可能是原因之一。在眾多確診病例中，其中一名就是協助船上乘客檢疫的工作人員。當地傳媒報道，人員在工作時沒穿訪護服，並重覆使用同一口罩，可能因此受感染。

鑽石公主號的事件相信會成為疫情處理上一個例子，說明郵輪作為隔離設施的重大缺憾，而因防疫考慮不足，造成的大規模感染亦會成為未來防治疫情的教材。

延伸閱讀：

【鑽石公主號】美國包機14僑民中招　或證日本防疫措施失效

新冠肺炎】日媒：日本或准鑽石公主號長者和長期病患者落船

文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 鑽石公主號 郵輪
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

鑽石公主號疫情延燒 英國跟進撤僑

完成檢疫 威士特丹號逾300乘客將搭機離開柬埔寨

鑽石公主號4台人確診 指揮中心：統一包機回台

鑽石公主號台旅客下船 謝長廷：大家願配合回台隔離

相關新聞

日本新冠肺炎再添1例！橫濱計程車司機確診感染

日本厚勞省18日晚間表示，住在神奈川縣橫濱市的一名60多歲男性計程車司機確診感染新冠肺炎。

新加坡1歲男嬰創紀錄！前天確診新冠肺炎 今天出院

新加坡聯合早報網報導，前天確診的1歲男嬰今天（2月18日）出院，成為星國最快出院的本地2019新冠肺炎（COVID-19...

鑽石公主號確診突破500宗 郵輪隔離為何最終失敗？

在停泊橫濱港口「鑽石公主號」（Diamond Princess）郵輪，因感染2019冠狀病毒病（COVID-19）肺炎的人數愈來愈多，截至2月18日下午，確診個案已升至542宗。其他國家均等待不及，決定派遣包機把乘客接走...

南韓第31起新冠肺炎病例 無海外旅行史未接觸病患

南韓政府18日宣布新增第31起新冠肺炎確診病例，是61歲女子，無海外旅遊史，也未曾接觸其他病例，感染途徑尚待調查。

整理包／鑽石公主號暴增88例確診！4台人感染新冠肺炎 疫情始末一次看

公主郵輪旗下的「鑽石公主號」因載運到一位新型冠狀病毒（COVID-19）確診的香港旅客，2月4日返回日本橫濱母港後進行全船檢疫，發現有9名乘客和1名船員確診，全船3700多人必須進行船上防疫隔離14天，其中有22名台灣人。

新加坡增4起新冠肺炎病例！兩名在醫院擔任行政 累計81例確診

新加坡聯合早報網報導，當地新增四起2019新冠肺炎（COVID-19）病例，其中三個與神召會恩典堂感染群相關，神召會恩典...

鑽石公主號疫情延燒 英國跟進撤僑

英國今天宣布將自鑽石公主號撤僑，成為繼美加等7國或地區後最新一個自這艘郵輪撤僑的國家。鑽石公主號因爆發新冠肺炎疫情，目前停靠在日本橫濱港隔離，船上確診已達542例。

最易感染新冠肺炎「5人種」日本奪第一！ 歐洲人先鬆口氣

新冠肺炎（ COVID-19 ）肆虐全球，截至目前為止已累積超過7萬3千例確診，死亡人數每天持續更新，而日前一份國際千人基因組計畫報告就指出，五個人種有最高的ACE2接受器表現，可能是新冠病毒的高風險感染者。對此，胸腔重症醫師蘇一峰也直呼「這國人可以鬆一口氣了」。

為何日本政府防疫慢半拍？4大理由之一追溯到100年前

一向注重衛生的日本，在防範新型冠狀病毒一疫中表現消極，其中正停泊在橫濱港的郵輪鑽石公主號，至今己有造成累計逾500人確診，引起國民不滿。外界研究為何日本今次防疫差劣，循日本歷史及近年經濟發展等方向...

日本病例連環爆！東京新增3人感染新冠肺炎 累計72例確診

日媒報導，東京18日新增3例新冠肺炎確診，累計東京都內感染人數為22人，日本境內確診人數72人。

無畏新冠肺炎！日議員先捐錢助中國 眾傻眼：看看鑽石公主號

新冠肺炎來襲，台灣政府一系列的防疫措施備受國內外專家肯定，對比亞洲先進大國日本被質疑「慢半拍」，且自疫情爆發後，日本不論民間或是官方都繼續給中國物資和捐款，甚至有日本議員「自願扣除每個月薪水日幣5000元捐款給中國」，讓人直呼不解。

鑽石公主號再增88人感染！新冠肺炎病例共542人

日本厚勞 18日晚間宣布，郵輪「鑽石公主號」新增88人確診新冠肺炎，船上累計病例542人。

熱門新聞

影／台中有公司員工家屬新冠肺炎確診 全部員工自主隔離

疫情太可疑！1名研究員生死 為何大陸瘋狂熱議？

全球疫情地圖／疫情擋不住！日本累計74例確診新冠肺炎 一表掌握各地狀況

為何日本確診病患發燒仍搭電車上班？ 網友揭背後殘酷真相

又有2居家檢疫者失聯！新北公告要找管永安、郭富文

陸官媒央視證實：武昌醫院院長因新冠肺炎今早離世

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。