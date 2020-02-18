最易感染新冠肺炎「5人種」日本奪第一！ 歐洲人先鬆口氣

新冠肺炎（ COVID-19 ）肆虐全球，截至目前為止已累積超過7萬3千例確診，死亡人數每天持續更新，而日前一份國際千人基因組計畫報告就指出，五個人種有最高的ACE2接受器表現，可能是新冠病毒的高風險感染者。對此，胸腔重症醫師蘇一峰也直呼「這國人可以鬆一口氣了」。

蘇一峰今（18）日在臉書分享，這五種人分別為：

1、日本人（東京）2、中國漢人（南方）3、越南人（胡志明）4、中國漢人（北京）5.、中國人（雲南傣族）

據了解，國際千人基因組計劃（ 1000 Genomes Project ）啟動於2008年1月，是一項國際研究工作，目標是迄今建立最詳盡的人類遺傳變異目錄；不過此研究尚未正式發表到學術期刊，研究中的可信度尚未經過同儕審查。

蘇一峰指出，ACE2接受器是人體呼吸道、腸胃道、泌尿系統等等會表現的接受器，而ACE2接受器是新型冠狀病毒攻擊人體的接合處，而每個人的ACE2的表現因為年紀性別與抽菸、人種等等會有所不同。

並且蘇一峰也在留言處補充，「看到這份報告，歐洲人表示：鬆了一口氣」、「國外的討論留言區，一堆歐洲人留言慶幸自己是歐洲人」、「台灣不在表裡面，不過我想大概就是接近漢人（南方）…。」