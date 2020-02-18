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鑽石公主號列新冠肺炎感染區 須包機返台隔離檢疫

鑽石公主號再增88人感染新冠肺炎 累計542例

新冠肺炎衝擊 日、星經濟瀕衰退 日皇取消慶生活動

世界日報 / 編譯中心／綜合17日電
新加坡預估今年經濟成長率介於負0.5%到正1.5%。 圖／歐新社
新加坡預估今年經濟成長率介於負0.5%到正1.5%。 圖／歐新社

日本去年第四季經濟出現逾五年來最大幅度萎縮，主要受10月調高消費稅影響，但也更令人憂心新冠肺炎疫情勢必將導致今年第一季陷入技術性衰退（即連兩季萎縮）；同受疫情衝擊的新加坡，也調降今年經濟成長預估值，不排除負增長。

日增7例 公主號檢疫員中鏢

日本國內17日新增七個確診病例，日本放送協會報導，厚生勞動省一名曾上鑽石公主號協助檢疫工作的人員，17日確診。另外，神奈川縣新增一名病例，是先前負責照顧13日死於相模原市中央醫院的80歲婦女的女護士，和歌山縣四例，愛知縣一例。日本國內至17日已有66人確診，若加上鑽石公主號確診的454人，日本已有520個確診病例。

由於疫情嚴峻，共同社報導，日本宮內廳17日宣布，取消原定本月23日在東京都皇居舉行的日皇德仁生日慶祝活動：至於3月1日舉辦的東京馬拉松，原本共有3.8名跑者報名參賽，主辦單位宣布將取消一般跑者參賽，僅開放給精英跑者，加上輪椅組跑者，共僅有230人參賽。

日本內閣府17日公布初步數據，去年第4季與上季比較折算年率之經濟成長率下降6.3%。彭博原估下降3.8%，反映消費稅上調、全球需求疲軟和超級颱風對經濟的負面衝擊。新冠肺炎疫情導致陸客減少，衝擊日本觀光和製造業景氣，有些經濟學家預測經濟萎縮可能持續兩季。

星增2例 含1歲武漢撤僑男嬰

新加坡部分，海峽時報報導，新加坡衛生部17日表示，再添2起新冠肺炎確診病例，包括一名年僅一歲的新加坡籍男嬰，已累積至77例。男嬰是9日搭乘酷航專機撤離中國武漢的首起確診病例，他登機時沒有任何症狀。新加坡迄今有5個感染群，其中，神召會恩典堂迄今出現18起病例，這個感染群18例占確診病例總數近1/4。

新加坡貿工部17日表示，在最惡劣的情況下，新加坡經濟可能萎縮，預估今年經濟成長率介於負0.5%到正1.5%，遠低於去年11月預期的0.5%至2.5%。由於新冠肺炎疫情擴散，新加坡禁止來自中國大陸的旅客入境，預估飯店及航空業將大受衝擊、國內消費也將受影響。

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