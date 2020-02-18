無畏新冠肺炎！日議員先捐錢助中國 眾傻眼：看看鑽石公主號

新冠肺炎來襲，台灣政府一系列的防疫措施備受國內外專家肯定，對比亞洲先進大國日本被質疑「慢半拍」，且自疫情爆發後，日本不論民間或是官方都繼續給中國物資和捐款，甚至有日本議員「自願扣除每個月薪水日幣5000元捐款給中國」，讓人直呼不解。

日本新冠肺炎目前本土已經有72例確診，1人死亡，且已有感染者從未出境或接觸來自武漢的遊客，儘管處於人人自危的情勢，但仍持續對中國釋出種種善意，許多民間機構在2月初捐贈了口罩、醫療用品到湖北、浙江地區，有藥妝店外也掛上了「中國加油」；連東京地標「天空樹」也都特別點亮代表中國的紅色燈光，為中國人祈福。

日本藥妝店掛上「中國加油」的看板。（圖／翻攝股市女人微博）

縱使已有72起確診，甚至出現多起「無症狀」感染，被外界視為是繼中國、新加坡外，第三嚴重的國家，但執政黨自民黨幹事長二階俊博日前依舊宣布，由於新冠肺炎疫情襲捲全球，在和國會議員討論後，決定每人下個月的經費統一扣除 5000 日幣（約台幣1365元），將這筆金額捐給中國，協助對抗疫情。

消息一出，網友立刻掀起熱議，PTT有鄉民表示相當無奈「你先活過這波吧，不要明天門給封了」、「日本藥妝店一大堆中國店員...」、「自己國人先救好嗎＝＝」、「看看你們的鑽石公主號還有境內激增病例，捐給自己人更實在」、「看到現在自己國內也暴增，不知道還要不要捐這筆」。