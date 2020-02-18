北韓失守？ 傳新冠肺炎首例確診還遭槍決

中國爆發新型冠狀病毒肺炎疫情後，北韓1月22日隨即封鎖邊境，是全球最早為防疫關閉邊界的國家，但北韓日前傳出有7例確診，雖然官方隨即進行闢謠，南韓媒體17日報導，指出位於北韓、中國邊境的新義州市出現首起確診病例，不過北韓18日重申境內尚無確診病例，是「冠狀病毒無污染國家」。

北韓重申境內無確診病例

《東亞日報》報導指出，國境管理相當嚴謹的北韓，在邊境新義州市出現第一名確診病例，患者身分為走私貿易碼頭管理員。據傳新義州已經封城，這名病患甚至可能已遭處決。

《東亞日報》指出，北韓缺乏醫療資源及人力，早早就要求所有自中國入境的民眾，都要隔離一個月之久，以防止疫情傳入。北韓至今一直宣稱國內無確診病例。

但人多必有遺漏，據報導，位於北韓與中國邊境的都市「新義州市」，一個走私貿易碼頭的保衛管理員已經確診。消息人士指出雖然邊境早已封鎖，但該名病患因為走私的關係，還是有成功進入中國再返回的紀錄。

由於金正恩要求違反禁令者處以軍法，這名患者很可能已遭處決，並且波及不少官員，東亞日報稱消息人士指出新義州市已全面封城，該市的領導也因為這起事件被下台，不過北韓勞動黨機關報「勞動新聞」18日報導，「應急中央人民保健指導委員會」幹部宋仁範（音）表示，截至目前為止，北韓沒有出現任何新型冠狀病毒感染。