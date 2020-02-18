公主號返美再隔離 乘客怨「無理由被挾持 浪費整月人生」

國務院租用的兩架波音747貨機17日載回328位鑽石公主號的美國公民及親屬，其中14人對新冠病毒檢測呈陽性但無症狀，這批撤離者被安置在加州和德州的軍基地，接受14天隔離；返抵加州特拉維斯空軍基地(Travis Air Force Base)的鑽石公主號撤離者，收容在基地的西風旅館(Westwind Inn)，那裡還住著月初從武漢撤離的僑民；這兩批撤離者被安排入住旅館不同區域的建築。

75歲的小說家蓋伊·考特(Gay Courter)登機後在臉書上寫道：「在貨機上，你無法想像，這是最瘋狂的夢魘。」

她的丈夫菲利浦(Philip)補充道，「碩大無窗的B-747貨機，裝了幾排座位，航向未知的目的地。」

選擇下船返美的卡莉‧曼尼斯卡爾科(Karey Maniscalco)得知，返美後還要再接受兩周隔離，不禁啜泣；她4日開始隔離，原定19日就能解除隔離。

「他們寄出至少12封信，確保我們回去後不必再隔離，現在卻說要再隔離14天，我浪費了整整一個月的人生。」曼尼斯卡爾科說：「這就像坐無罪牢，他們無理由的挾持我們當人質。」

莫萊斯基夫婦雪莉和保羅(Cheryl and Paul Molesky)在船上確診病例激增後，選擇撤離。

「慶幸我們要回家了，但回去要再隔離一次有點失望，這次可能無法像在船上一樣舒適。」 雪莉說：「我們累壞了，但我們上機了，感覺不錯，儘管戴口罩好可憐。」

鑽石公主號撤離者喬爾詹森(Mark Jorgensen)17日在臉書分享他在加州隔離的情況，他的妻子仍在日本的醫院接受治療。

喬爾詹森寫道：「啊…！這其實很神奇，基本上是間旅館，我不知道我要拿這三張床做什麼，只有我一人」，最後以一個不太興奮的「耶」，揭開14天隔離序幕。

他的妻子潔莉(Jerri)15日從日本的隔離病房分享影片，確診的她已退燒，沒有不舒服且氣色挺好。

她說：「他們給我這盒可愛的巧克力，誰住院還有巧克力吃，我已經吃了三個。」

她已告知院方「可以吃日本食物」，「但可能很快就會送來麥當勞。」

喬爾詹森上周和妻子仍在鑽石公主號上頭，她出現發燒症狀後，他說：「我們最後決定打電話給他們，看看情況如何，正當我們準備這麼做時，電話響起，他們打來告知我們收拾重要物品，因為潔莉對新冠病毒檢測為陽性。」

「這很諷刺。」喬爾詹森說，因為妻子向來是較健康的那一個。