以這種高科技的方式協助防疫隔離，台灣並非首創。

2015年南韓爆發中東呼吸症候群（MERS）疫情，共186人確診、38名死亡、2500位接觸者被隔離。當時多數人均採居家隔離，為避免他們違反規定外出，政府便以手機訊號定位追蹤這些人的行蹤。

人口僅105人的Jangduk村，位於首爾南部全羅北道。這裡因出現一位MERS確診患者，全村被要求隔離。政府直接與電信公司合作，取得被隔離者的手機訊號定位；雖然此舉有侵犯隱私的疑慮，但多數隔離者都願意配合政府政策，以控制疫情。

但台灣的做法與韓國不同。

韓國是直接追蹤隔離者個人手機訊號，台灣則是另外發放定位手機給隔離者，限制國外通話功能，並且加入衛生局人員、里幹事、里長等人的Line，讓他們每日聯繫隔離者，了解身體狀況。

若手機離開基地台範圍，就會馬上響起通知給警政單位。為確保隔離者不是把手機放在家裡，人卻離開了，警察也會不定期打電話確認，如違規將依法開罰。

MIT以手機資料預測新加坡登革熱傳播

事實上，手機定位已多次運用於防疫。

2019年11月，麻省理工學院與蘇黎世聯邦理工學院合作，研究手機如何協助防疫，成果發表於Nature科學期刊。

研究者以新加坡的登革熱為例，收集兩個月內230萬人的手機定位資料，找出他們居住與工作地點後，預測蚊子的數量與被蚊子咬到的機率。

雖然登革熱不會人傳人，但由於患者能反向「感染」蚊子，讓蚊子再去咬下一個人散播登革熱，所以控制人流的移動也相當重要。

科學家分析發現，藉去年的傳染途徑與2013、14年新加坡登革熱疫情相當接近。

「這項科技在將來可以及時應用在都市計畫，」科學家認為，手機定位提供的即時人口移動資料，將是未來防疫的工具之一。

哈佛公衛學院的mHealth研究

更早之前，致力研究疾病傳染的哈佛公共衛生學院，在2012年就以手機追蹤肯亞瘧疾的疫情擴散；2014年再度以手機訊號追蹤西非伊波拉病毒，基地台可顯示人們離開疫情中心後去了哪裡，藉此掌握下一個可能爆發的地點，以及物資應該如何分配。

公衛學院的疾病學家Caroline Buckee表示：「醫療用途為優先，要讓人們得到照護與治療，但同時也要有對應的計畫與政策，像是需要的病床數、醫護衣，應該要送到哪裡。」

公衛學院將監測疫情的移動裝置應用領域稱為「mHealth」，這是全球移動時代的新興健康議題。除了運用人們的移動資料預測疫情，數位化醫療紀錄、看診預約提醒、健康小撇步、健康照護指標等資訊，都可以裝置在手機裡，也是mHealth的發展重點之一。

透過這個技術，未來我們甚至可能透過手機移動路徑，提前預測疫情爆發地點，即時通知潛在患者進行照護與治療，並追蹤後續的健康狀態，以對抗流行疾病。

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「全文轉載自未來城市(預防疫情擴散 南韓、新加坡追蹤被隔離者手機定位)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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