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日本公布最新防疫標準 「發燒4天就醫」被罵翻：動作太慢
日本近期開始出現無法確認感染源的本土個案，並且是亞洲地區第二嚴重的疫區，日本政府近期召開專家會議，並公布最新防疫準則。不過準則中要求民眾若「發燒持續超過4天」，應向當地指定醫療機構進行諮詢，被批評反應慢半拍。
日本《朝日新聞》報導，厚生勞動省17日公開新標準，民眾出現感冒症狀或發燒，會先要求民眾不要出門，若發燒超過37.5度以上、症狀持續超過4天，就必須聯絡當地的「歸國者、接觸者諮詢中心」，並前往指定醫療單位就醫。
另外針對年長者、有慢性疾病者及有肺炎病史者等，因為為新冠肺炎主要攻擊對象，因此只要症狀出現兩天就要就醫，孕婦也建議有症狀要盡速前往醫療機構。就醫時要配戴口罩、勤洗手，並注重咳嗽禮節。厚生勞動省也同步宣布要擴大病毒篩檢範圍，未來將不再僅限有中國旅遊史或接觸史，只要醫師懷疑就可進行採檢。
不過新公布的準則卻被許多民眾批評，部分民眾認為要發燒持續4天才檢測太慢，「患者要等4天，我擔心病毒會傳播」、「如果早上量到37.5度就去醫院了！這是什麼標準脫離現實」、「或許一開始有發燒就該直接就醫，這才是最有效的方式」。
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