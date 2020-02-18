世衛專家訪中 不到武漢 被疑隱瞞疫情

南華早報報導，中國外交部表示，包含美國專家在內的世界衛生組織（WHO）專家團於17日起赴北京、廣東省和四川省考察新冠肺炎疫情，但這些專家的行程不包含疫情最嚴重的武漢和湖北省其他地方，令醫學專家質疑中方是否有意隱瞞疫情。

一些專家說，世衛專家團不去武漢市和湖北省其他地方，無法看到疫情的全貌。

雪梨大學的全球衛生專家康瑞特－史考特（Adam Kamradt-Scott）說：「很不幸，這助長了中國想隱瞞疫情的說法，這似乎很短視，而且對中國宣稱盡一切努力控制疫情的說法會產生負面作用。」他說，給予世人想隱瞞疫情的印象，可能使其他國家採取更嚴格的防堵措施，包括旅遊禁令。

中方一再表示歡迎國際合作控制疫情，但美國疾病管制與預防中心（CDC）上周表示，尚未接獲邀請派專家至中國。

中國外交部17日表示，世衛專家團內有美國專家，但未說明詳情。