為何日本確診病患發燒仍搭電車上班？ 網友揭背後殘酷真相

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續在全球延燒，日本截至目前有65例確診，1例死亡，並已出現院內感染、社區感染的現象，其中有許多病患在確診前，已產生發燒等症狀，仍照常到公司上班，有日本網友就點出了背後的辛酸現實，引起許多討論。

日本一名網友在推特發文，列出先前確診的4個病例，都是已出現發燒症狀，卻如往常一樣搭乘大眾運輸系統及上下班。像是和歌山的醫生吃了退燒藥後繼續看診、千葉20多歲上班族搭乘電車通勤上班、東京40多歲上班族搭新幹線到愛知出差以及橫濱的消防隊員繼續執行運送患者的任務，這種現象也讓推主不禁感嘆：「在新型冠狀病毒之前，舊型社畜病毒威力也太大了吧！」

該推文引起許多日本網友的共鳴，超過17.7萬次的人按愛心認同，8.7萬次轉推，紛紛留言，認為是日本的社會風氣和工作文化：「我以前公司的上級主管跟老闆會特別讚賞感冒還來上班的員工，我覺得這波疫情中一定也存在類似的情形」、「社畜病毒肆虐的國家」、「這個疾病直接命中了社會的弱點啊」、「除非你工作到死，否則不會有別的方法，這就是日本的風氣」、「我的親戚是消防員，據說因為消防人力缺乏，就算發燒了也必須要有代理的人來了才能離開，在此之前無論狀況多差都得上班」。

也有人提到「除非改變日本人根深蒂固的想法，否則不可能做出危機反應」、「是時候改變日本的社畜風氣了，自己的生活比獲得老闆的讚美還重要100倍才對」、「新冠肺炎疫情揭露了日本企業的黑暗面」、「應該揭露那些確診病例工作的公司的名稱，否則下一個發燒的就是自己」。