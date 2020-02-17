東京計程車司機受訪中接到「確診新冠肺炎」通知 嚇壞記者

日本新冠肺炎疫情持續延燒，在確診案例不斷增加的情況下，台灣已將日本旅遊疫情建議升為第一級。日前一名東京計程車司機確定感染新冠肺炎，日方也將感染源鎖定其1月中旬參加過的屋形船新年會。本月15日，日本TBS電視台前往採訪另一位也有參加該新年會的計程車司機，沒想到在採訪過程中，該名司機卻接到確診新冠肺炎的電話，震驚地表示自己「沒發燒、無任何症狀」。

根據日本TBS電視台《MORNING CHANCE（あさチャン！）》報導內容，記者、導播原先坐在計程車內採訪該名司機。司機表示，昨日曾到品川保健中心接受篩檢，「醫療人員說若是陽性會收到通知，但因為沒有接到任何電話，我覺得我應該是陰性才對，我也沒有發燒等症狀」，並提及若是陽性就完蛋了，這樣就不能工作了。導播聽完，便表示：「我們還是到外面好了」。

3人下車後繼續採訪，司機說到：「他們說如果我是陽性，檢查當晚就會接到電話，但是沒有任何通知」，在導播的詢問下，司機接著表示，「昨天也有繼續工作，因為保健中心也沒有說不能工作」。忽然間司機接到一通保健中心的電話，與對方應了幾聲後，司機驚恐地說：「騙人的吧……我在工作……在接受電視台的訪問」，隨後便一步一步往後退到計程車後，接著說到「陽性……必須住院」。

震驚不已的司機隨後告訴採訪人員這件事，並表示自己「毫無症狀」。驚訝的導播馬上打電話詢問衛生所該怎麼辦，衛生所表示發病之前不主動做檢查，只能在家自主隔離。誇張的情節，讓台灣網友們直呼：「這算是放送事故嗎？」、「這是整人節目嗎…」、「採訪團隊也太可憐。」