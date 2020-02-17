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鑽石公主號新增99例新冠肺炎確診 全船累計454人感染

港府派員赴日 協助接返滯留鑽石公主號港人

中央社 / 香港17日電

香港今晚將派員前往日本協助滯留在鑽石公主號的330名港人。這些滯留船上的港人當中，已知有21人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）。

港府將會派出保安局、入境事務處及衛生署人員組成的特遣隊伍前往東京，安排鑽石公主號的港人返港，隊伍將在稍晚出發。

港府15日已公布，將會安排包機前往日本接載這些港人返港，預料19日可以成事。

香港各界頗為關注滯留船上的330名港人。鑽石公主號月初由日本出發，到香港及台灣等地遊玩，其後船上爆發2019冠狀病毒疾病，船上至今已有355人確診。

除了官方外，香港民主建港協進聯盟的立法會議員鄭泳舜昨天已攜帶一些防疫物資到了日本，以協助船上的港人。

鄭泳舜抵日後，已聯繫到香港駐東京經濟貿易代表處和北京駐日大使館人員，共同謀求協助船上港人，並安排他們返港。

香港藝人、著名電台主持人森美的父母也在鑽石公主號上，兩人均已年逾七旬，他日來十分關注父母的情況，事件牽引部分港人關注。

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