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美國包機接鑽石公主號公民 機上14人確診武漢肺炎

亞裔超尷尬！打個噴嚏嚇跑人 還被譏生吃蝙蝠

世界日報 / 編譯樊蕙╱綜合16日電
打個噴嚏就有人問「你病了嗎？」美國亞裔超尷尬。 美聯社
打個噴嚏就有人問「你病了嗎？」美國亞裔超尷尬。 美聯社

源自中國的新型冠狀病毒肺炎疫情繼續全球延燒，儘管目前美國境內確診病例數量相較之下並不多，還是讓許多亞裔遭受到令人不安的詳細檢視；甚至只要是咳嗽一聲或打一個噴嚏，就會嚇跑周圍的人。

紐約時報16日報導，現在聽到有人打噴嚏， 亞利桑納州立大學(Arizona State University)大三學生艾瑞莎‧鄧(Aretha Deng)說：「大家不會說『祝福你』或問『你還好嗎？』他們的反應是立刻陷入恐慌。」

全美各地大學校園中，課堂與聚會都一如往常進行，而從中國回到美國境內的學生則被要求隔離兩個星期；校園警衛也在口袋中準備口罩，隨時戴上。

芝加哥華埠部分店家生意慘澹；一家麵店的女服務生說，觀光客都不來吃午餐了；芝加哥(Chicago)和紐約(New York)市府領袖上周紛紛造訪各自的華埠，鼓勵民眾光顧當地餐廳與商店，減少業者損失。

芝加哥上月出現全美第一起新冠肺炎人傳人事件，儘管感染的夫妻倆已康復出院，民眾還是人心惶惶；造訪歐海爾國際機場(O`Hare International Airport)的旅客戴口罩人數增加，而華埠也有店家張貼告示，禁止近期曾經訪中的民眾進入。

舊金山華裔居民羅伯特‧李(Robert Li)上周在一家電腦商店滑手機時，聽到一位店員和另一位顧客討論疫情；他回想當時那位店員說：「如果你生吃蝙蝠，當然會感染新冠病毒。」

他說：「他們基本上在嘲笑亞洲人；這就是種族偏見的比喻，認為華裔什麼都吃。」

疫情爆發時，美國與中國的貿易戰還在持續；舊金山華人權益促進會(Chinese for Affirmative Action)行政主任潘偉旋(Vincent Pan)說：「如果你已經開始對中國或華人感到恐懼，疫情只會讓情況加劇」；該組織呼籲加州相關單位建立溝通管道，接受民眾遭到病毒疫情相關霸凌或歧視的通報。

最近數周，全美各地衛生官員都必須謹慎發出警訊，試圖在保護公眾的同時避免引發不必要的恐慌與仇外心理；1月以來，各層級官員一再重申，在美國境內感染新冠肺炎的風險仍低。

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