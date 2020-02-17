美專家疑中國少報病例 「未將輕微不適患者納入計算」

中國上周改變診斷與回報新型冠狀病毒的標準，專家則長期懷疑中國少報肺炎案例，疫情中心湖北省的部分醫院缺乏檢測工具而拒絕上門病患；對此共和黨籍聯邦參議員柯頓(Tom Cotton，阿肯色州)16日將嚴重疫情部分怪罪給中國，稱中國從一開始就撒謊到現在。

多名專家懷疑中國低估新冠肺炎的患者人數，愛阿華大學(University of Iowa)微生物與免疫學教授佩爾曼(Stanley Perlman)表示：「一直以來，其中一項顧慮是中國未將輕微不適的患者納入計算，因為他們沒有資源。」

先前中國只回報檢測出病毒陽性反應的案例，擴大檢驗標準後，醫師可無須經實驗室檢驗，而是利用肺部電腦斷層掃描來診斷患者。中國衛生部在聲明中解釋，醫師有治療病患的裁量，能讓醫師更快對症下藥。

雖然檢驗標準突然大改，但健康專家表示，一邊調查先前爆發的未知疫情，一邊改變案例定義並不罕見。

不過加州大學流行病學家瑞哥德(Arthur Reingold)表示，改變檢測標準一方面能提供更具體的疫情情況，但另一方也可能構成新挑戰，因為電腦斷層掃描未必只適用新冠肺炎診斷。

改變標準可能讓追蹤疫情的科學家更加霧裡看花，如果不斷改變定義，將更難追蹤疫情爆發程度，也更難確定隔離的有效性。

除了科學家，柯頓16日也對疫情表達懷疑。柯頓表示：「疫情這麼嚴重，一部分是因為……中國從一開始就撒謊，到今天還在撒謊，另外也因為這種病毒仍有許多未知。」

柯頓也質疑新冠肺炎的起源，他引述中國專家研究指出，病毒並非源自武漢海鮮市場，而是在進入市場前就已散播出來。

柯頓表示：「我們也知道華南海鮮市場幾哩外，有間中國唯一的生物安全四級超級實驗室，負責研究人類感染疾病。現在我們沒有病毒源自那裡的證據，但因為中國從一開始就隱匿與不誠實，我們至少得問出這個問題。」