「我們像無罪服刑」返美再隔離14天 公主號乘客崩潰

鑽石公主號郵輪爆發中國以外新型冠狀病毒最大的群聚感染，自3日停在橫濱港外海，預計隔離至19日結束，美國駐東京大使館15日下午通知船上美國人有關政府的撤離計畫，卻引發船上的美國人不滿，因為無論暫留日本或返回美國，他們都必須再隔離14天。

美國政府的撤僑決定讓部分瀕臨崩潰的乘客大為光火，他們認為此舉將重挫他們回歸正常生活的能力。

約3600名旅客強制在鑽石公主號上接受隔離，16日新增70起病例，使船上的新冠肺炎確診患者增到355人。

留在日本 還是要再隔離兩周

美國政府到15日前遵從日本的隔離計畫，雙邊政府一致認為將乘客留在船上隔離是最佳辦法。該計畫也與船上逾400名國人溝通過，雖然多數乘客不滿但只能接受，原本在隔離期後，無肺炎症狀的乘客便可搭商用客機返國。

不過駐東京大使館15日下午再度發送通知給船上國人，告知他們將國人撤回美國。他們返國後必須再接受14天隔離，如果這些國人選擇不登機，那麼必須在日本另外進行14日隔離，確保無症狀才能返回美國。

這項決定立刻引發船上美國人不滿，許多人要求美國政府回應：美國政府何以這麼久才做出決定，以及美國為何突然大改政策。

日本政府18日開始檢測餘留在船上的乘客，但即將撤離的美國乘客不會接受檢驗。

像當人質悲劇變喜劇再變鬧劇

一名美國乘客史密斯(Matthew Smit)在推特表示：「從悲劇變成喜劇再到鬧劇。美國政府要我們未接受檢驗就帶我們離開，讓我們一群未受檢測的人一起飛回美國，然後把我們困起來再隔離兩周？這怎麼會有道理？」

另一名猶他州房地產公司老闆凱瑞．曼尼斯葛爾柯(Karey Mansicalco)告訴有線電視新聞網(CNN)：「這就像是為我沒做過的事情服刑，他們在毫無理由的情況下把我們當人質困住。」

曼尼斯葛爾柯表示，再隔離兩周使她損失高達5萬元，這對財務和情緒都影響巨大，現在她只覺得滿懷憤怒。