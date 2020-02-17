鑽石公主增70例 近10％乘員感染 我父子先後確診

日本厚生勞動省公告，停靠在日本橫濱港的鑽石公主號郵輪十六日再增七十例新冠肺炎確診病例，船上乘員累積確診病例增至三百五十五例，近百分之十被感染。

其中新增確診個案中，也包含一位台灣人。一對台灣父子日前搭上鑽石公主號，其中八十五歲的父親因確診在十四日下船入院就醫之後，兒子十六日也被告知已確診感染。我中央流行疫情指揮中心昨晚表示，該確診個案目前已由日本方安排到醫院治療。

日本厚生勞動省說，十六日確診的七十例中，卅八例沒有出現發燒或咳嗽等症狀。目前船上已有一千兩百一十九人接受篩檢，未被感染者則多半留在船上繼續隔離，目前船上還有約三千四百人。

日本國內病例也續增，東京都政府十六日宣布新增五名確診病例，包括一名六十多歲男醫師。這名男醫師和先前確診的一名女護士在同家醫院工作，這名護士曾和十三日確診的七十多歲計程車司機參加同場春酒宴。東京其他四例確診病例中，有兩人和確診計程車司機參加同場春酒，另外兩例分別是住在東京的卅多歲男性及住在東京附近的六十多歲男性。

另外，愛知縣十六日也宣布一名六十多歲男性居民確診。先前日本名古屋有一對夫婦從夏威夷旅遊返國後確診，愛知縣這名最新確診病例是這對名古屋夫婦中妻子的友人。

這六名新增病例讓日本國內病例累積達五十九例，加上郵輪上的病例，日本確診病例總計四百一十四例。

日本確診病例不斷增加，主管機關發現有些個案難以追查感染路徑，日本厚生勞動大臣加藤勝信說：「日本似乎進入一個新階段，有幾個個案感染路徑並不明朗。」加藤表示，政府十六日已召集流行病學專家會議，討論控制疫情擴散的作法。

而在同艘郵輪受感染的台籍旅客部分，除早前一名台籍婦人外，也包含一對曾致信總統蔡英文求救的台籍父子。兒子日前曾對媒體表示，他與父親同住沒窗戶的內艙，兩人連日咳嗽，他的父親還咳出血來，故寫信求援。不料兩人先後確診。

另外，繼美國之後，加拿大、南韓、香港和以色列政府也決定派出包機接回鑽石公主號郵輪上的居民。至於台籍旅客是否會在十九日接回來，以及需付費用等？我指揮中心指揮官陳時中強調，包機回來的錢是最後考量，而機組、醫療人員都已備好，檢疫團隊已準備完全；是否十九日接回，仍得據日方專業判斷而定。