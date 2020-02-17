聽新聞
test
0:00 / 0:00

鑽石公主增70例 近10％乘員感染 我父子先後確診

聯合報 / 編譯季晶晶胡夢瑋羅方妤簡浩正／綜合報導
一輛巴士十六日準備從日本橫濱港的鑽石公主號郵輪旁開走，巴士司機穿著防護衣。鑽石公主號十六日新增七十個新冠肺炎確診病例，船上累積確診病例增至三百五十五例。 （法新社）

日本厚生勞動省公告，停靠在日本橫濱港的鑽石公主號郵輪十六日再增七十例新冠肺炎確診病例，船上乘員累積確診病例增至三百五十五例，近百分之十被感染。

其中新增確診個案中，也包含一位台灣人。一對台灣父子日前搭上鑽石公主號，其中八十五歲的父親因確診在十四日下船入院就醫之後，兒子十六日也被告知已確診感染。我中央流行疫情指揮中心昨晚表示，該確診個案目前已由日本方安排到醫院治療。

日本厚生勞動省說，十六日確診的七十例中，卅八例沒有出現發燒或咳嗽等症狀。目前船上已有一千兩百一十九人接受篩檢，未被感染者則多半留在船上繼續隔離，目前船上還有約三千四百人。

日本國內病例也續增，東京都政府十六日宣布新增五名確診病例，包括一名六十多歲男醫師。這名男醫師和先前確診的一名女護士在同家醫院工作，這名護士曾和十三日確診的七十多歲計程車司機參加同場春酒宴。東京其他四例確診病例中，有兩人和確診計程車司機參加同場春酒，另外兩例分別是住在東京的卅多歲男性及住在東京附近的六十多歲男性。

另外，愛知縣十六日也宣布一名六十多歲男性居民確診。先前日本名古屋有一對夫婦從夏威夷旅遊返國後確診，愛知縣這名最新確診病例是這對名古屋夫婦中妻子的友人。

這六名新增病例讓日本國內病例累積達五十九例，加上郵輪上的病例，日本確診病例總計四百一十四例。

日本確診病例不斷增加，主管機關發現有些個案難以追查感染路徑，日本厚生勞動大臣加藤勝信說：「日本似乎進入一個新階段，有幾個個案感染路徑並不明朗。」加藤表示，政府十六日已召集流行病學專家會議，討論控制疫情擴散的作法。

而在同艘郵輪受感染的台籍旅客部分，除早前一名台籍婦人外，也包含一對曾致信總統蔡英文求救的台籍父子。兒子日前曾對媒體表示，他與父親同住沒窗戶的內艙，兩人連日咳嗽，他的父親還咳出血來，故寫信求援。不料兩人先後確診。

另外，繼美國之後，加拿大、南韓、香港和以色列政府也決定派出包機接回鑽石公主號郵輪上的居民。至於台籍旅客是否會在十九日接回來，以及需付費用等？我指揮中心指揮官陳時中強調，包機回來的錢是最後考量，而機組、醫療人員都已備好，檢疫團隊已準備完全；是否十九日接回，仍得據日方專業判斷而定。

新冠肺炎 COVID-19
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

鑽石公主號再增70例 日國內感染擴及11個都道府縣

日本新冠肺炎疫情狀況有變 官方擬轉變防疫對策

影／鑽石公主新冠肺炎確診增至355人 林右昌：天佑台灣

鑽石公主號再添70名確診 總數增至355名

相關新聞

鑽石公主增70例 近10％乘員感染 我父子先後確診

日本厚生勞動省公告，停靠在日本橫濱港的鑽石公主號郵輪十六日再增七十例新冠肺炎確診病例，船上乘員累積確診病例增至三百五十五例，近百分之十被感染。

整理包／新增70人確診！鑽石公主號爆發新冠肺炎疫情始末一次看

公主郵輪旗下的「鑽石公主號」因載運到一位新型冠狀病毒（COVID-19）確診的香港旅客，2月4日返回日本橫濱母港後進行全船檢疫，發現有9名乘客和1名船員確診，全船3700多人必須進行船上防疫隔離14天，其中有22名台灣人。

疫情擴大 安倍支持率重挫

最新民調顯示，日本首相安倍晉三內閣的支持率降至41%，比上回1月時的調查少了8.3個百分點，跌幅寫下近兩年來最大紀錄。新冠肺炎疫情持續擴大是激發民眾不滿情緒的一大因素。另外，日本官員表示疫情狀況有變，將改變防疫對策。

新加坡再增3例新冠肺炎 軍人也中標

新加坡海峽時報報導，衛生部16日表示，新加坡新增3例新冠肺炎確診病例，境內總病例數累積至75例。

鑽石公主號一些美國人拒絕下船 罵美國政府愚蠢

日本朝日新聞報導，一些在鑽石公主號郵輪上隔離的美國人，不願下船搭乘政府包機返回美國，因為美國政府打算用巴士把所有美國旅客...

鑽石公主號疫情嚴峻 南韓計畫接回國人

南韓今天表示，將自鑽石公主號郵輪撤離未感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）的南韓公民。由於這艘船上已有355人...

日本東京新增5例新冠肺炎 60多歲男醫生中標

日本共同社報導，東京都政府16日宣布新增5名新冠肺炎確診病例，包括一名60多歲男醫師。這名男醫師和先前確診的一名女護士在...

威士特丹號6乘客 馬來西亞檢驗無感染新冠肺炎才放行

馬來西亞副首相旺阿芝莎今天表示，威士特丹號郵輪乘客當中，有137人已經從吉隆坡國際機場離開並繼續其他行程，只有6人仍在等...

新冠肺炎未息 中韓外長：習近平上半年訪韓不變

新冠肺炎未息，中國國務委員兼外交部長王毅與南韓外交部長康京和15日在慕尼黑表示，雙方確認，中國國家主席習近平今年上半年訪...

威士特丹號乘客被驗出新冠肺炎 2次採檢仍呈陽性

威士特丹號郵輪1名美國籍乘客被驗出對新冠肺炎呈陽性反應後，郵輪業者要求進一步檢驗。馬來西亞當局今天表示，這名乘客在吉隆坡...

和歌山縣首染新冠肺炎醫師 複檢陰性將出院

日本和歌山縣首位感染新冠肺炎的50多歲男性外科醫師，14日跟15日接受病毒檢查都呈現陰性，已可以出院。由於擔憂院內感染，...

日本愛知縣60多歲男確診新冠肺炎 為名古屋病例友人

日本NHK 16日報導，愛知縣一名60多歲男性居民確診新冠肺炎。先前日本名古屋有一對夫婦從夏威夷旅遊返國後確診，愛知縣這...

熱門新聞

台灣新冠肺炎首例死亡！一日增2例本土個案 累計達20例確診

影／新冠肺炎疑似社區感染首例！60歲慢性病男病逝

明起擴大採檢！不限國別 14天內曾出國且有症狀一律採檢

肺炎讓全世界都反中？日本民眾這些話 讓台灣立場好尷尬...

白牌司機死後確診新冠肺炎 陳時中曝追查113人幕後關鍵　

全球疫情地圖／新加坡再增3例確診新冠肺炎！台灣首例死亡 各地疫情一次看

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。