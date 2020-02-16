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台灣新冠肺炎首例死亡！增2確診社區感染 60歲白牌計程車司機病逝

曾寫信求助蔡總統 鑽石公主號台灣父子先後確診

機場繁忙陸客多 新加坡防疫漏洞大

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
新加坡媒體很少出現批判政府的聲音，也使得網路上蒐集對於政府與體制的批判十分困難。（photo by Pexels）

新加坡為何疫情防線脆弱？新加坡新冠肺炎病例目前達72例，是中國境外病例最多的國家。專家分析，新加坡樟宜機場是世界最緊密的交通樞紐之一，許多陸客因為香港發生反送中示威，轉而前往新加坡旅遊。此外，新加坡對輿論管控較為嚴格，也讓防疫失利缺乏監督。

商務會議爆發傳染

根據《BBC》報導，英國氣體分析儀器公司「仕富梅」1月中旬在新加坡君悅酒店舉行國際商務會議，共有來自各國分公司的100多人與會，包括中國大陸人士。會議結束約1週後，南韓、馬來西亞、英國及西班牙等國都開始出現新冠肺炎確診病例，成為關鍵傳染源。

之前SARS疫情造成新加坡238人染病，其中33人身亡。星國的經濟、糧食和命脈都依靠其他國家，過去10年更加融入全球經濟體系，並和中國關係愈來愈緊密，這次冒的風險比過去高很多，星國只能選擇在防疫中更警惕且更透明化。

星國輿論批判少

根據《CNA》報導，SARS期間，從第1個案件爆發起，新加坡政府花了5個星期才調適反應，2003年4月7日，星國政府建立國家防疫機構，及跨部委運作委員會。星國專家表示，這也是本次新冠肺炎防疫，新加坡的反應比過去更迅速全面的原因。星國政府向137萬個家庭發放4個口罩，只發放1次，並在9天內向零售商釋出500萬個口罩，但幾個小時內就被搶購一空。

由於新加坡的政治體制特殊，媒體很少出現批判政府的聲音，（且SARS時期還沒有社群媒體興盛），目前新加坡訂立的《Online Falsehoods and Manipulation Act》（網路假訊息及帶風向法案），也使得網路上蒐集對於政府與體制的批判十分困難，所以對於何以星國的防疫表現不理想，需要更多明確的第一手資訊分析。

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