世衛再讚中國防疫「為世界爭取時間 」

中國15日新增了143名新型冠狀肺炎死亡案例，但世界衛生組織(WHO)仍讚揚中國控制新冠肺炎疫情的努力，稱中國「為世界爭取時間」，其他國家應充分利用。

中國國家衛生健康委員會宣布，15日新增確診病例2009例，新增死亡病例142例，新增疑似病例1918例；中國累計確診68500例，治癒出院9419例，累計死亡1665例。

世衛秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)呼籲各國政府加快準備防疫工作，「無法預測傳染病擴散的方向」。

他15日在德國舉行的國外交與安全政策領袖會議上表示，「中國從源頭採取的疫情控制措施，顯然為世界爭取時間」，「我們鼓勵國際專家團隊與中方密切合作，了解疫情發展」。

不過，世衛「關切中國確診人數持續增加」，醫護人員生病或死亡的案例浮動，且「憂慮國際社群應對疫情的緊急資金不足」。

他說：「我們必須利用機會窗口，強化準備措施；中國已為世界爭取時間，我們沒有太多時間了。」

北京政府1月23日下令武漢封城，隨後擴大到上海等城市，多數地區自中國新年假期以來仍未復工，餐廳、商店、工廠和企業營運停擺。

北京當局採取多項措施，力阻數百萬名勞工搭乘大眾運輸返回人口稠密的城市；根據14日最新頒布的措施，人們返回北京必須居家隔離14天，不遵守者將面臨未詳述的法律後果。

新冠肺炎疫情衝擊中國經濟和旅遊業；中國交通部副部長劉曉明說，每日旅客總數相較去年減少80%；企業損失難以估量，也拖累中國經濟成長。

中國銀行保險監督管理委員會(CBIRC)副主席梁濤15日就金融體系全力支援打擊疫情和恢復生產舉行的記者會上表示，截至14日中午，銀行業金融機構為防控疫情和金融支援，提供逾5370億元人民幣(約772億美元)的信貸，主要針對受疫情影響重創的批發零售、住宿餐飲、物流運輸、文化旅遊業，以及有發展前景但受疫情影響遭遇困境的小企業。