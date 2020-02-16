「漂浮的培養皿」 公主號全船355確診 乘客擔心死在船上

停在日本橫濱碼頭的「鑽石公主號」郵輪，全船近3500名乘客和船員因為新冠肺炎疫情爆發，2月5日起被迫在海上隔離。這全然變調的生活，已邁入第二周；這艘耗資5億元打造、重達11萬6000噸的豪華郵輪，如今被人戲稱為「漂浮的培養皿」，而焦慮和無聊，是船上最常見的症狀。

2月5日，日本公衛當局要求鑽石公主號在海上隔離。船上的游泳池、熱水浴池、酒吧、自助餐廳都清空了。工作人員戴著口罩，每天將大約1萬1000盒裝便當，送到每個艙房。

乘客之一，75歲的美國小說家蓋伊·考特(Gay Courter)和丈夫一起被困在房間裡，她說：「我無法不為自己可能死在這次航程而深感震驚。往外面看去，都有穿著全套白色防毒裝束的人。」

美國官員14日已表示，將派飛機接走船上大約380名左右的美國人，他們撤離返美後，還要再隔離兩周。

公主蒙難 中國以外疫情最嚴重

到目前為止，能夠離船上岸的都是確診染上新冠狀病毒或患有其他重病的人；全船最新確認新冠肺炎總人數是355人，讓鑽石公主號成為中國以外，疫情爆發最嚴重的地方。

一家四口 關艙房練倒立看摺紙

來自澳洲墨爾本的譚安娜和丈夫、19歲的兒子、16歲的女兒，被困在一個沒有窗戶的小艙房中，裡面有兩張上下舖；她說，當孩子們練習倒立時，「我丈夫也努力學。」

船上的娛樂人員被要求拍攝益智問答和製作摺紙節目，讓乘客可以在艙內電視上觀看。其他節目還有魔術師錄的表演、房間管理員示範如何鋪床。

57歲的科拉莉·威廉森和62歲的丈夫保羅來自澳洲昆士蘭州，他們買到的是這趟預訂15天遊輪之旅的最後一刻特價，住的是250平方呎帶陽台房，價格低至大約1240元。隔離期間，他們輪流閱讀自己帶來的一本書：「韌性計畫：透過感恩，同情和正念，找到幸福」。威廉森女士表示，「這有助於我們保持正向和表達感謝。」

至於來自澳洲雪梨、76歲的航空公司退休高管埃利斯·文森，則在房間裡與73歲的妻子金伯利花了大把時間閒聊；他說：「她記憶力太好了，記得起我犯的每一次過錯。而且我相信她還沒有說完。」

鑽石公主號經營者公主郵輪公司(Princess Cruises)已告知乘客，會退還旅費。世界衛生組織(WHO) 緊急衛生計畫執行主任萊恩(Michael Ryan) 說，這場船上傳染病，為病毒研究提供機會；但他也承認，「任何人都很難住在這樣的封閉環境中。」

每天甲板散步一小時 必須與人相隔6呎

因為承受壓力，許多老年乘客出現其他醫療問題，有人中風，被送往醫院。目前船上有100多名醫生、藥劑師和護士待命。

乘客每天獲准在甲板漫步一個小時，並被告知與他人保持至少六呎的距離。威廉森女士說，她和丈夫「寧願待在房間裡鍛煉身體，也不要暴露自己。」

日本當局14日已安排11名80歲以上、滿足特定條件的乘客離開鑽石公主號，並留在政府住房中，直到2月19日為期兩周的檢疫隔離期結束為止。

肯特·弗雷西的妻子麗貝卡7日與其他40名乘客都被確診患有新冠病毒，目前在東京一家醫院的隔離病房；測試結果為陰性的肯特，急著與妻子團聚，並擔心隔離可能會持續兩周以上。

他說：「如果隔離時間超過2月19日，將會出現恐慌。到那時，人們想的將會是：我們到底還能不能下船？」