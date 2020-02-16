名古屋夫妻夏威夷返日確診新冠肺炎 列車班次、旅行路線曝光

新冠肺炎（武漢肺炎、Covid-19）在日本疫情不斷升溫，昨(15)日新增12起境內確診感染病例，其中一對愛知縣夫妻從夏威夷返國後，陸續出現頭痛與發燒症狀，經醫院撿查確定感染新冠肺炎，由於夫妻倆曾從機場搭乘快速列車，當局因而公布他們的列車班次和旅行路線，提醒同車民眾出現症狀應向當局諮詢。

日本境內確診人數達53例，日本籍死亡病例一起，鑽石公主號總計355人感染。名古屋市政府表示，60歲男子13日出現症狀送醫，14日確定感染，妻子相繼出現發燒、頭痛症狀，於15日確定感染新冠肺炎，成為愛知縣第四例確診病例。

根據NHK報導，當局宣布這對夫婦於2月7日從夏威夷直飛中部機場，搭乘晚間8點的名古屋特快列車返家，詳細路線已公開，礙於當局無法得知同班乘客的資訊，因此特別表示，如果乘客出現症狀而感到不安，建議到當地設立的服務站諮詢，或佩戴口罩就醫撿查。

此外，如果搭乘與該夫婦相同航班的乘客出現症狀，航空公司將要求旅客到附近的衛生所進行諮詢並做進一步檢疫。