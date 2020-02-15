這時候還搞政治化…美中缺乏互信 合作抗疫慢吞吞

儘管世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞14日表示，世衛籌組的國際專家聯合團隊本周末將與中國針對新冠肺炎傳播及疾病嚴重性進行調查，但合組專家團赴中國協助遏制新冠肺炎疫情的計畫至今混亂不明，顯示美中兩大全球最大經濟體持續缺乏互信，可能阻礙全球合作進行迅速打擊病毒之戰。

北京14日的公開說法是：「我們歡迎包括美國在內的外國專家，參與中國與世界衛生組織的聯合任務。」但WHO駐中國代表蒂娜·納里（Teena Nery）14日卻表示，目前什麼問題都沒解決，「我們仍在等待有關專家聯合任務的組成並確認相關計畫。」

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）13日則表示：「我們非常願意與WHO合作，但他們不讓我們這麼做。我不知道他們為何如此。我只知道，那裡受苦的人愈來愈多，很不好。」

聯邦疾病防治中心（CDC）作為世界著名公共衛生機構，在協調和資助全球努力遏制疫情包括伊波拉病毒(Ebola)方面，不斷發揮關鍵作用。

美國外交關係委員會全球衛生問題高級研究員黃延中（Yanzhong Huang）說，美國的流行病學家、病毒學家和醫生可以協助中國評估應對措施的有效性，也可以協助為更廣泛疾病爆發做好準備、提供技術建議、改善中國實驗室生物安全性，甚至改善患者治療方案和藥物組合。

黃延中表示：「我的直覺是，所有事情都被政治化了，讓單純的公共衛生合作變得很困難。」

彭博新聞報導，新冠肺炎在全球已有逾6萬4000人確診、近1400人死亡，美中卻遲遲未能在如此緊迫的全球衛生問題上合作，顯示中美關係在過去幾年來有多麼惡化。

紐約復敦大學法學院(Fordham University School of Law)法學教授明茲納指出：「北京仍深深擔心外國可能會批評其在抗疫方面作出的種種努力。他們擔心，外國專家權威的負面分析，無論是否合理，都可能引起國內民眾的不信任或對中國官員處理疫情的不滿。」

經濟問題，也是中方擔憂的原因之一；官方新華社報導，副總理胡春華「呼籲在新冠病毒爆發期間竭力確保穩定就業」。中國官員一再抨擊美國對中國實施嚴格旅行限制，讚揚巴基斯坦和柬埔寨等亞洲傳統盟友支持中國、保持飛行路線暢通甚至拒絕撤離公民。

「這場疫情，本來可以是美中雙方重拾善意、建立更緊密關係的契機。」加州大學聖地牙哥分校21世紀中國中心主任、柯林頓政府亞太事務副助理國務卿謝淑麗(Susan Shirk)則說，中國沒有為全球想要幫助的人提供任何渠道，還破壞了通常在災難期間提供救濟的外國和當地非政府組織，但部分原因也要歸咎美國政界領導人，因為「他們對中國公民「在隔離區經歷恐怖遭遇」並沒有表現出太多同情。」