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諷鑽石公主號乘客是「上級國民」 網友痛心吐出真相
目前停泊在日本橫濱港，郵輪鑽石公主號（Diamond Princess）截至15日中午，船上乘客和船員的新冠肺炎病例累計218例，形勢嚴峻之下，卻有日本網友出言嘲諷乘客「不值得同情」，更指他們是「上級國民」。
「上級國民」是日本網絡上的反諷語。2019年4月，一位87歲的前高官撞死了一對母子及8名路人。警方雖然展開調查，卻沒有拘捕他，引起國民反彈，更衍生出「上級國民」一詞，意指有身份有地位而不會被捕的人。
鑽石公主號上的乘客被稱為「上級國民」，引起其他網友不滿，網友認為兩件事不能混為一談，有關言論亦只是出於仇富、仇老，批評嘲諷乘客的人沒有同理心。Twitter用戶「don_jardine」有感而發，指船上有不少是為了慰勞自己一直以來的努力，用珍貴養老金來參加的人。網友竟然用「上級國民」這諷刺說法，真令人討厭。
貼文在Twitter上引起極大迴響，獲得逾1.3萬按讚及4000多個留言及轉貼。不少網民友留言分享看法，更有網友指出，搭乘郵輪是媽媽的畢生夢想，為此媽媽一直非常努力，相信船上也有乘客跟她的媽媽一樣，為了夢想而一直努力，希望他們可以早日平安下船。
▼網友也留言回應該則貼文
延伸閱讀：
【新冠肺炎】郵輪「鑽石公主號」新增39名患者包括4名中國乘客
文章授權轉載自《香港01》
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