新冠肺炎日本確診病患通勤路線曝光 網崩潰：京葉線迪士尼遭殃

新冠肺炎（COVID-19）在日本確診病例不斷增加，更傳出一起本土死亡病例，且有病例為感染源不明，令外界十分擔憂，害怕是否已出現群聚感染的現象。日本媒體在14日公布一名千葉縣20多歲確診男子的通勤路線，該名男子在發病期間曾搭乘電車往返千葉、東京上下班，消息一出後令日台網友震驚，有網友驚恐說到京葉線和迪士尼完蛋了。

目前日本新冠肺炎確診人數總共有44位，日本籍死亡病例一起，而停留在橫濱港的鑽石公主號已有218例確診病例，根據「朝日新聞台」報導，千葉縣一名20多歲男子2日開始身體不適，並出現發燒狀況，雖然男子是處理文書工作，不過在發病前仍有在會議上接觸過幾位會說中文的外國人，而在2日到10日發病期間，男子曾2度前往醫院看診，並分別在4日和7日搭乘電車前往東京上下班，而男子之後甚至發燒至38度，經過醫院詳細檢查後在 13日確診罹患新冠肺炎。

雖然男子確診後，日本厚生勞動省有陸續安排接觸男子相關人士做檢查，但仍令不少民眾擔憂，有日本網友就留言表示「病情可能在擁擠的火車上蔓延」、「這兩天上下班有多少人感到害怕」、「政府一開始就錯過防疫時機了」、「千葉縣、東京、神奈川縣、橫濱市有新冠肺炎病毒感染的風險。我不會上恐怖的電車，也不會在市區裡走」。

而有台灣網友則在「批踢踢八卦板」表示「京葉線連迪士尼的遊客可能都中獎了」、「搭JR京葉線，平日人擠人上下班」、「千葉進城，擠滿員電車的可能性極高啊」、「沒救了，這一定爆的，接觸的人太多了」、「日本上班族不敢請假，一定是硬撐去上班」、「覺得發燒38度還要上班比確診還悲傷」、「兩週潛伏+無症狀，東京GG」。