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日本和歌山一天新增三確診！全與濟生會醫院有關

新加坡單日爆9宗確診最多 總理：影響將超過SARS

世界日報 / 編譯中心／綜合14日電
新加坡新冠肺炎確診病例總數增至67起。 法新社

新加坡14日新增九起新型冠狀病毒肺炎確診病例，是自疫情爆發以來的最大每日增額，其中六起和神召會恩典堂感染群有關，顯示該感染群確診病例一天內近乎翻倍，達13起。總理李顯龍表示，新冠肺炎疫情對當地經濟的影響已超越SARS，當地經濟可能陷入衰退，相關影響將在未來數季浮現。

基督教神召會恩典堂11日出現首兩宗個案，截至14日累計有13人確診，包括一名主任牧師。他入院前曾到過的兩間教堂分會，14日起關閉至26日。在新加坡擁有1.6萬名信眾的城市豐收教會，也宣布本周會改為網上講道。

新加坡新冠肺炎確診病例總數增至67起，本地感染群數目則保持在五個，病危人數從七人減至六人，出院人數增加兩人至17人。

新加坡交通部兼通訊及新聞部高級政務部長普杰立14日說，「目前談論疫情是否到達高峰仍言之過早，每天都出現新個案之際，必須預期未來數周會有更多個案」，他也強調，目前大多數病例都可追蹤到感染源。

此外，李顯龍14日視察樟宜機場時表示，這次疫情將不會像SARS般迅速消失，且新加坡航班數目大減三分之一，使樟宜機場內的商店生意大受打擊；機場購物商場「星耀樟宜」14日宣布，11日起至4月10日攤商租金減半，並推出一系列促銷和免費停車優惠，以吸引人潮。

新加坡在2003年3月出現首宗SARS感染個案，直到同年7月疫情才平息。

此外，新加坡去年GDP僅增長0.7%，為10年來最差，經濟學家預測受到疫情打擊，今年經濟增長將下調0.5%至2.5%。新加坡政府計畫18日推出7億新加坡元（約5億美元）的經濟援助措施，馬來西亞也計畫於下周公布經濟刺激方案，航空、零售和旅遊業將會受惠。

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