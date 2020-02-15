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22名台人滯留鑽石公主號 陳時中：預計採包機方式接回

日本和歌山一天新增三確診！全與濟生會醫院有關

疑爆社區感染、感染源不明 WHO：全球現在最擔心日本

世界日報 / 編譯中心╱綜合14日電
疑爆社區感染、感染源不明，全球現在最擔心日本。 路透社

日本繼13日傳出四起無中國旅遊史、也未與新型冠狀病毒肺炎確診病例近距離接觸的確定病例，14日再新增8起個案。部分未確定感染源，疑似已爆發社區感染，出現隱性社區傳播，世界衛生組織高級顧問進藤奈邦子14日出席橫濱市「新型冠狀病毒傳染病緊急研討會」時表示，「在中國湖北省武漢市，確診人數已出現減少趨勢，隧道的盡頭看到光亮了。現在全球擔心的是日本，希望堅持努力。」

日本境內累計41人確診，停泊在橫濱港的鑽石公主號則有218確診病例，成為中國、新加坡之外，疫情最嚴峻的國家。新增的八例確診，，包括東京都內2例，和歌山縣、沖繩縣、北海道、愛知縣及神奈川縣各1例，以及日本政府第3架包機撤僑中的1人。沖繩首名病患是名60多歲的計程車女司機，有咳嗽等症狀。逾200人感染的郵輪「鑽石公主號」1日曾停靠那霸港約九小時半，2600多名旅客下船觀光，女司機疑似由此途徑感染。

和歌山縣第二名確診病例是70多歲務農男性，1日出現嘔吐等症狀而就診，6日住進13日確診醫師任職的「濟生會有田醫院」。他隨後轉至其他醫院，14日確診且為重症狀態，無法確認是否有中國旅遊史或接觸中國旅客。

而確診的有田醫院男醫師，6日開始居家隔離休養，和病患住院同一天，兩人並無交集。和歌山縣知事說，不太可能出現院內感染，但已針對醫師值班時接觸的150多人採檢。

東京司機確診 曾赴春酒宴

此外，13日確診的東京計程車司機1月18日曾參加公司春酒，出席的一名職員和餐廳一名員工14日也確診感染；這場春酒約80人，目前約有10人出現發燒等症狀，餐廳的員工也曾接觸來自湖北的旅客，三名確診病患在宴會期間密集接觸者共近百人。

第三架撤僑包機、名古屋和北海道各有一人確診，另名住在神奈川縣的地方政府職員10日協助搬送「鑽石公主號」郵輪病患而感染，當時他有戴護目鏡及口罩。

此外，13日確診的千葉縣男子是上班族，平日搭電車往返東京都通勤。他表示，1日前曾參加公司兩場大型會議，出席者數十人，數名可能是中國人，會議時間三至五小時，但會中無人看似身體不適。男子的妻子及同事目前尚無症狀。

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