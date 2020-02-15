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鑽石公主號 ／兒曾寫信求救蔡總統 85歲咳血翁確診

聯合報 / 記者陳婕翎、編譯徐榆涵／連線報導
鑽石公主號部分乘客昨天已可下船。 （歐新社）

新冠肺炎爆發，郵輪意外成為「海上病毒窟」，鑽石公主號郵輪昨再傳一名台灣八十五歲男乘客確診，成為該郵輪第二例我國確診個案，已由日方安排入院。昨天日本決定讓檢查為陰性的年長旅客先下船，但我指揮中心擔心船上擴大感染，已向日方表明想接回國人，雙方正在研議。

鑽石公主號二月四日返回日本橫濱母港後進行全船檢疫，發現有九名乘客和一名船員確診，全船三千七百多人進行船上防疫隔離十四天，考量船上本身有疾病的八十歲以上高齡旅客身體狀況，只要病毒檢查為陰性，昨已先讓這些高齡旅客下船，前往準備好的安置場所。

目前全船共二一八例確診個案，其中含兩名台籍旅客。一名六旬台籍女性乘客六日確診，昨早又一名八十五歲男性台籍乘客確診，已經安排入院。該名新確診個案日前曾咳血，同船的兒子救父心切，寫信向蔡英文總統求救。鑽石公主號含船員及乘客共有廿二名國人。

鑽石公主號台籍85歲乘客確診，兒曾寫信向蔡英文總統求救。 （中央社）

外交部台灣日本關係協會秘書長郭仲熙表示，國人若在日本確診，依據日本傳染病相關法律規定，醫療費由日方負擔。目前仍有廿名國人在船上，持續滯留恐增加感染風險，我已再次向日方表明希望接回，並已備妥檢疫方案，待日方同意放人。

鑽石公主號一月卅一日靠泊基隆港，船上多名旅客曾下船到基隆觀光，基隆市政府昨表示，五十四名曾與遊客接觸的司機目前皆無異狀，今天可解除居家隔離管制。

另外，同受疫情影響停靠柬埔寨的威士特丹號郵輪，經過檢測，郵輪上無人感染新冠肺炎，柬埔寨讓這些人下船，柬總理洪森迎接他們上岸。

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