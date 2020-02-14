台北也上榜…英國模擬6萬武漢人封城前逃亡路線 遍及382個城市

新冠肺炎（COVID-19）確診病例遍布世界各國，至今已有6萬多人感染，上千人因此死亡。雖然中國大陸政府採取了封城及封閉式管理應對，但確診病例數仍持續攀升中。位於英國的南漢普頓大學（University of Southampton）研究團隊，透過手機和飛行資訊的大數據分析，整理出在封城措施開始之前，6萬名武漢人的「出逃」足跡。模擬結果顯示，全球382個城市都有武漢人的蹤影，病毒可能同時也被帶往海外。

模擬結果顯示，在封城前離開武漢的民眾，可能先後到過全球382個城市。而在這6萬名武漢民眾，其中可能有834人是確診病患。研究團隊發出警示，主要的城市都位於亞洲地區，曼谷、香港、台北都入列。而歐洲、美洲等大城市也不在少數，提醒各個城市得做好抑制病毒傳播的準備。

worldpop團隊建議，從現在開始到4月，針對大陸高風險城市和全球主要城市，應該要加強檢疫，才能有效阻擋病毒傳播。

武漢市長周先旺曾表示，因春節和疫情的影響，有500多萬人離開武漢，剩900萬人留在城裡。也有陸媒指出在這500萬人當中，7515人到了台灣。這些民眾離開武漢之後的行蹤，成了不少人關注的問題。