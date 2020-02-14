專訪：德國控制疫情不需封城

(德國之聲中文網) 歐盟27國的衛生部長周四在布魯塞爾召開應對新冠病毒疫情緊急會議。以下為德國之聲記者Bernd Riegert就德國如何因應新型冠狀病毒的部分，訪問德國衛生部長延斯·斯帕恩（CDU）的記錄，訪問以英語進行。

DW：歐洲、德國需要采取什麼措施，來防止疫情擴散？

施潘：首先，我們不論是跟歐洲各國還是跟世界各國，都需要溝通協調彼此的對策，這也是為什麼我們非常致力於與歐盟溝通，例如我們今天在衛生委員會所做的，或是我們和七國集團的衛生部長都有電話聯絡。重要的是我們做好准備，盡可能延緩疫情從中國往外擴散的速度。

目前為止，疫情還只是在中國境內，但是我們要注意不要讓它演變成真正的傳染病，或是國際級的流行病。為了做到這件事，我們在療法與疫苗的方面都需要做好准備。我們需要做好准備，確保我們了解病毒。每周我們都需要做好准備，了解病毒現在的傳染力有多強，染病後的症狀會多嚴重。

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DW: 德國是否會考慮采取限制出行的措施?

施潘: 我們現在已經開始做的是，要求機長向塔台通報機上乘客有無病征。我們可能需要采取更多額外措施才能掌握哪些旅客有接觸到來自武漢地區的人，這也是我們在委員會的討論內容之一。

我在這裡補充一下我們不需要做的，至少就我的觀點來看是，量旅客的體溫。因為我們知道這個病毒有潛伏期，也有無症狀期，所以量體溫事實上沒有幫助。

DW: 請問你相信中國公布的數據嗎?

施潘: 我們可以看到的是，實際感染的人數一定比公布的人數多。為什麼? 因為他們剛改變了染病的判定標准。只有真正有症狀的人才會被算進統計數字當中。但是我們也知道有很多案例是沒有症狀的。所以我會假設實際案例比數據顯示的還要多很多。這很重要，因為當你在計算染病人數與死亡人數的比例時，這會有很大的差別。

DW: 德國若有必要，有辦法像中國一樣實施封城嗎?

施潘: 在各個方面我對中國做的事情都很印象深刻，但是我們看到的是，拿麻疹來舉例，目前看來麻疹比新冠病毒更具傳染性，如果在德國爆發麻疹疫情，我們實際上有辦法在不必隔絕城市的情況下處理疫情。

DW: 你認為(新冠疫情)什麼時候會結束?

施潘: 但願我知道! 我們對病毒了解的不夠多是一個問題。這也是為什麼我們需要采取這麼多措施去做防範，因為我們不清楚它會產生什麼影響，傷害有多大。現在歐洲和歐盟都啟動了偵測和控制疫情的措施。我們有能力切斷傳染鏈。但我們必須承認那只是現在的狀況。很可能在情況好轉之前，就又急轉直下，因為現在它在中國的疫情還沒有受到控制，這個區域性的疾病可能會轉變成全球性的傳染病。

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