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日本疑現新冠肺炎社區感染 我提升日旅遊警示第一級注意

直播／新冠肺炎防疫最前線 中央疫情指揮中心記者會

日本增4新冠肺炎確診病例1人亡 網憂：慘！要失控了

聯合新聞網 / 綜合報導
新冠肺炎疫情升溫，在日本街頭，不少民眾戴上口罩。圖／美聯社

新冠肺炎COVID-19）疫情襲擊全球，各國紛紛出現確診和死亡案例，連台灣人最愛造訪旅遊的日本也身陷其害。日本昨（13）日公布4例境內感染病例，當中一名80多歲老婦不幸病逝，使得日本目前確診人數來到了33例。對於做事相當嚴謹的日本飽受病毒的威脅，有網友發文詢問「日本這次疫情守得住嗎？」問題一出讓許多人留言表示不樂觀。

原PO在PTT表示看到這幾天的新聞公布日本新增的病例，包括羽田機場一名計程車司機以及和歌山一位醫生都染病確診（還不確定感染源），日本首位因新冠肺炎去世的病患（不在過去公布的16確診病例中）、還有一位20多歲男性染病，這讓原PO看了忍不住擔心日本在這次的疫情中能守得住嗎？

多數網友對於日本的情況都表示不太樂觀，「我覺得不行」、「應該是失控了」、「社區感染就完蛋了」、「從今天看應該還有更多未爆彈…慘」、「應該要爆了，很多人應該只是壓著而已」、「不行，亞洲準備失控」、「感覺會和武漢一樣慘」、「光郵輪就搞得雞飛狗跳了」、「再不鎖國就來不及了」；還有網友擔心台灣會遭受到影響，「若日本爆發就換台灣危急了」、「守不住了，台灣也在邊緣了吧」。

有人點出日本疫情可能會失控的原因，「不太行，連來源都沒找出來」、「如果感染源都找不到，就沒辦法鎖定隔離」、「找不到感染源就跟新加坡一樣會一直爆」、「日本動作太慢了」、「真的不經一事不長一智，臺灣被SARS虐過，南韓被MERS虐過都知道該幹嘛，反觀…」、「不行，口罩搶不贏大陸人」、「不知道有誰在日本住院過？就是很貴，然後醫療資源接近滿載的情況，根本不足承擔擴散」。

新冠肺炎 COVID-19
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