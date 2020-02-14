鑽石公主號乘客網購紅酒 無人機繞過警衛直接送達

新冠肺炎（COVID-19）肆弱，停在日本的鑽石公主號遊輪上，有約 3700 名乘客正在橫濱港對出進行隔離檢疫，不過船上的確診人數每日增加，正在隔離的乘客每晚都坐立不安，擔心自己會否成為下一個受感染者。不過，有乘客就不顧一切，無論如何還要在船上留 14 日，決定網購自己喜歡的東西陪過隔離時光，沒想到竟真的收到網購的產品。

無人機送紅酒

其中一名正身處鑽石公主號的澳洲籍乘客（Dave Binskin），把隔離期間的生活上傳到 Facebook 上。為了打發隔離的時間和調劑擔憂的心情，決定網購兩箱紅酒。意想不到的是，竟然不是由補給船運送貨品，而是網上紅酒零售平台 Naked Wines 用無人機直接把兩箱紅酒送到他手上。

他指，船上的警衛看到無人機把紅酒速遞過來，雖然產生疑問，但沒有阻礙整個交收過程。由 2 月 6 日收到紅酒後，終於為隔離的生活帶來一點樂趣。由於這次成功由無人機上收到網購產品，他下次更打算為妻子網購編織針，同樣有助她打發時間。

無人機在新冠肺炎中扮演重要角色？

除了為鑽石公主號乘客送上網購產品，在深圳更利用無人機在寶龍工業園上空噴灑消毒液，為大約 60 萬平方米的區域進行清潔和消毒。消毒任務一共動用了 6 部 DJI T20 無人機、2 部測繪無人機 P4R 和 MAVIC 2（搭載喇叭通知附近人員暫避） ，對大範圍噴灑工作帶來極高效率。

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文章授權轉載自《香港01》

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