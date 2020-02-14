美國新增第15例新冠肺炎確診在德州 為武漢撤回僑民

世界日報 / 記者王若馨/即時報導
德州拉克蘭空軍基地。 (美聯社)

據Daily Mail報導，美國官方周四上午宣布，美國出現第15例新型冠狀肺炎(COVID-19，俗稱武漢肺炎)確診，患者在德州拉克蘭空軍基地（JBSA-Lackland）接受隔離，為自武漢撤回美國的僑民。

這也是德州第一例確診。

拉克蘭空軍基地自8日起，有91名自武漢撤回的美國僑民接受隔離。

12日晚間美國剛出現第14例確診，地點在加州聖地牙哥。

聯邦疾病防治中心(CDC)在周三警告美國有可能出現社區感染。

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