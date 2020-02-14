美國新增第15例新冠肺炎確診在德州 為武漢撤回僑民

日前剛被世衛組織命名為COVID-19的新型冠狀病毒從最初現身武漢之後迅速傳播，已經感染了數萬人，奪去了一千多人的生命。然而關注一下從疫情爆發至今的社群媒體輿論生態就會發現，各種謠言、傳聞乃至「陰謀論」傳播的速度完全不亞於病毒...

2020-02-13 22:19