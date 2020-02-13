她染新冠肺炎被迫下船治療 大嘆「待鑽石公主號比住院好」

從武漢爆發的新冠肺炎蔓延全球，其中停泊在日本橫濱的鑽石公主號全船共3711人，至今（13日）中午已有218人確診新冠肺炎，日本政府為了控管疫情，更要求全船人員須在遊輪上隔離檢疫14天。其中一名美國人妻確診染上新冠肺炎後，被迫下船到醫院接受治療，對比醫院和遊輪環境後，她感嘆「待船上比在醫院好」。

根據CNN報導，美國一對夫妻肯特（Kent Frasure ）和蕾貝卡（ Rebecca Frasure ）搭上鑽石公主號出遊，原本歡樂的遊輪之旅卻因為新冠肺炎讓一切變調，蕾貝卡確診患病後下船至醫院接受治療，而肯特經檢測後呈現陰性、繼續留在船上隔離，夫妻倆只得透過手機拍攝影片互相記錄生活。

蕾貝卡表示，原先在遊輪上的隔離生活，透過房間窗戶能看到碼頭上的救護車來來去去，當時船上不少人怨嘆想趕快下船、不想困在船上隔離。但對於發病後隨即被送往醫院治療的蕾貝卡來說，她反而寧願待在遊輪上隔離，根據蕾貝卡提供給CNN的影片，她表示困在醫院單人病房的日子比在船上更無趣，除了網路之外，僅能透過一扇窗戶窺見外界。

此外，蕾貝卡提到當地醫院和美國醫院有巨大差異，她表示不僅看電視、甚至連毛巾都要額外收費，讓她大嘆「待在遊輪隔離絕對比在醫院好，至少能有機會呼吸到新鮮空氣」。蕾貝卡表示除了院方禁止開窗、食宿不比船上生活，加上因病治療見不到丈夫，讓她覺得船上隔離生活比醫院舒適許多。

最後蕾貝卡提到，除了感染初期有輕微咳嗽的症狀，治療到現在不僅停止咳嗽，甚至無發燒現象。另外，本周末醫護人員將再替蕾貝卡檢測，若結果呈現陰性，最快能於17日出院。