美國紅十字會：從中港澳返美 28天內禁捐血
新型冠狀病毒引起的肺炎（COVID-19）疫情尚無減弱之勢，美國紅十字會發布聲明說，目前沒有報告顯示血液輸送可傳播新冠病毒或其他流感類病毒，但為謹慎起見，所有曾到中國內地及香港、澳門特別行政區的愛心人士，須在返美28天後再捐血。
紅十字會同時也要求，曾被確診新冠病毒感染，或曾與確診及疑似病患生活、接觸的人，等到28天之後再捐血。
美國紅十字會表示，尚無報告顯示輸血會傳播新冠病毒或流感病毒引發的呼吸道疾病，但即便透過輸血傳播新冠病毒的風險極低，但為求謹慎，紅十字會仍要求所有曾到中國及其特別行政區香港、澳門的個人，在返美28天之後再考慮捐血；曾確診新冠病毒感染，照顧或與該病毒確診及疑似病例生活、密切接觸的個人，也應推遲28天再考慮捐血。
紅十字會將繼續與聯邦食品暨藥物管理局(FDA)、疾病防治中心(CDC)等部門合作，評估所有可能出現的威脅。
該會並指出，捐血過程很安全，民眾在考慮捐血時無需猶豫，義務捐血是幫助那些需要輸血者的唯一血液來源，這一需求也一直存在。
紅十字會目前正協助各級政府及各州官員幫助從中國回美的民眾，為正在隔離的民眾提供毛毯、舒緩包(comfort kits)、零食或其他必要物資；同時也密切留意新冠病毒疫情發展情況，隨時準備提供進一步援助。
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