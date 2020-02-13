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香港康美樓一戶拒撤 生單位仍在遊說

世界日報 / 香港新聞組／香港13日電

新型肺炎病毒疫情持續，青衣長康邨康美樓，先後有住在07號單位不同樓層的住戶確診染病，為防範疫情，生防護中心凌晨緊急協助07號單位住戶撤離。生防護中心傳染病處主任張竹君表示，青衣長康邨康美樓有一個住戶拒絕撤離，涉及一名長者及其家人，當局仍在遊說。另有康美樓住戶稱已將喉管封好，檢疫中心每日均會量測體溫。

香港電台報導，被問到會否擴大呈報準則，張竹君承認有困難，她表示，由於新冠肺炎的病徵與流感相似，只發現患者普遍年紀大，病情反覆，每日已檢測700多個病人樣本，如果再擴大至只要有呼吸道感染病徵或發燒而毋須曾到內地都要呈報，涉及人數會大增，亦無空間隔離及檢驗，未來會研究在門診診所化驗。

據報導，青衣長康邨康美樓先後出現新型冠狀病毒確診個案，其中有確診者單位的糞渠及排氣管曾經改裝，當局繼續調查感染源頭是否同環境因素有關。有住戶說，知道情況後已封好喉管。

另外，有被送往檢疫中心的康美樓07室住戶說，他們可在中心內散步，每日有人量體溫及送上膳食。

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