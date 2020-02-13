發音像「烏鴉」？病毒新命名恰好跟公司撞名 總部電話被打爆

新冠肺炎（武漢肺炎）命名一改再改，最新名稱為「COVID-19」，竟成一家公司的困擾了，一家位於美國亞利桑那州的影音產品製造公司，公司名稱恰好就稱「COVID」，在世界衛生組織公布新命名後，導致這家公司的總部電話被打爆了，外媒稱，世界衛生組織的總幹事譚德塞，在為新冠肺炎定名時，可能沒意識到美國亞利桑那州還有間COVID公司。

「COVID」創辦至今已逾40載，一直用這個公司名稱沒換過，根據外媒報導，執行長卡森（Norm Carson）在荷蘭阿姆斯特丹參加貿易展覽會時，得知公司名稱竟和武漢肺炎最新的名稱撞名時，簡直是嚇了一大跳。他在受訪時表示：「這件事有點超現實」，也有在美國總部的同事跟他反應，今天接到很多陌生人的電話，公司的同事在熱議，COVID的發音是否跟「烏鴉」(CROW)有點像。

至於是否會因為與目前最流行的病毒名稱撞名而改名，卡森說，公司是老字號了，一直與客戶維持良好的商業關係，客戶多半都是回頭客，他不認為有人會搞混，或認為賣電纜的公司會與病毒有關，在撞名事件後，會「盡一切努力擦亮公司招牌，沒人會希望自己的名字與正在全球散播的疫情扯上關係。」

卡森回憶其實在創辦之初是想取「Vid Co.」當成公司名稱，但這名字已經被使用，才略改成「COVID」，他並沒有要改名的計畫。

世衛將新冠肺炎定名為「COVID-19」，即是「2019年冠狀病毒」的縮寫。總幹事譚德塞公布新名稱時即稱，在為病毒選擇綽號時必須非常小心，「我們必須找到一個名字不代表地理位置、動物、個人或人群，並且名字也須清易懂，還要與該疾病有關。」譚德塞當時可能不知道新名稱與亞利桑那州的COVID撞名。

COVID主要生產視聽牆板、電纜，目前正舉辦大型展覽中。