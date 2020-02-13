快訊

回顧SARS和平封院 葉金川：郵輪不是適當隔離場所

因應新冠肺炎 政府口罩禁出口強制徵用將延長到4月底

聽新聞
test
0:00 / 0:00

發音像「烏鴉」？病毒新命名恰好跟公司撞名 總部電話被打爆

聯合新聞網 / 綜合報導
譚德塞公布新名稱時即稱，在為病毒選擇綽號時必須非常小心，他當時可能不知道新名稱與亞利桑那州的COVID撞名。美聯社

新冠肺炎（武漢肺炎）命名一改再改，最新名稱為「COVID-19」，竟成一家公司的困擾了，一家位於美國亞利桑那州的影音產品製造公司，公司名稱恰好就稱「COVID」，在世界衛生組織公布新命名後，導致這家公司的總部電話被打爆了，外媒稱，世界衛生組織的總幹事譚德塞，在為新冠肺炎定名時，可能沒意識到美國亞利桑那州還有間COVID公司。

「COVID」創辦至今已逾40載，一直用這個公司名稱沒換過，根據外媒報導，執行長卡森（Norm Carson）在荷蘭阿姆斯特丹參加貿易展覽會時，得知公司名稱竟和武漢肺炎最新的名稱撞名時，簡直是嚇了一大跳。他在受訪時表示：「這件事有點超現實」，也有在美國總部的同事跟他反應，今天接到很多陌生人的電話，公司的同事在熱議，COVID的發音是否跟「烏鴉」(CROW)有點像。

至於是否會因為與目前最流行的病毒名稱撞名而改名，卡森說，公司是老字號了，一直與客戶維持良好的商業關係，客戶多半都是回頭客，他不認為有人會搞混，或認為賣電纜的公司會與病毒有關，在撞名事件後，會「盡一切努力擦亮公司招牌，沒人會希望自己的名字與正在全球散播的疫情扯上關係。」

卡森回憶其實在創辦之初是想取「Vid Co.」當成公司名稱，但這名字已經被使用，才略改成「COVID」，他並沒有要改名的計畫。

世衛將新冠肺炎定名為「COVID-19」，即是「2019年冠狀病毒」的縮寫。總幹事譚德塞公布新名稱時即稱，在為病毒選擇綽號時必須非常小心，「我們必須找到一個名字不代表地理位置、動物、個人或人群，並且名字也須清易懂，還要與該疾病有關。」譚德塞當時可能不知道新名稱與亞利桑那州的COVID撞名。

COVID主要生產視聽牆板、電纜，目前正舉辦大型展覽中。

COVID-19 WHO 新冠肺炎
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

新冠肺炎世衛定名COVID-19 籲各國視為頭號公敵

維穩壓過一切：武漢肺炎引爆中共版車諾比事件？

星期人物／世衛祕書長譚德塞 力推全民健保的頌中掌門人

最強免疫國真相！印尼為什麼零新冠肺炎確診病例？

相關新聞

發音像「烏鴉」？病毒新命名恰好跟公司撞名 總部電話被打爆

「COVID」創辦至今已逾40載，一直用這個公司名稱沒換過，根據外媒報導，執行長卡森（Norm Carson）在荷蘭阿姆斯特丹參加貿易展覽會時，得知公司名稱竟和武漢肺炎最新的名稱撞名時，簡直是嚇了一大跳

鑽石公主號他國不幫忙？ 網友曝真相：複雜的國際政治問題

停靠在日本橫濱的鑽石公主號累積確診「新冠肺炎（武漢肺炎）」共218人，其中一人為台灣人。網友擔心公主號上受困的台人，並寫信到總統信箱求救，對此，另名網友指出，「鑽石公主號上的台灣人，不是台灣想不想接或有沒有能力接的問題，鑽石公主號現在本身就是個國際、外交，還有政治問題」。

日本防疫掉漆？葉毓蘭：5名醫學獎得主不會臉上無光？

停靠日本橫濱遭隔離的「鑽石公主號」郵輪昨天再增卅九名「新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）」確診病例，累計確診者一七四人，其中一人是台灣...

整理包／遊輪變漂流監獄！鑽石公主號爆發新冠肺炎疫情始末一次看

公主遊輪旗下的「鑽石公主號」因載運到一位新型冠狀病毒（COVID-19）確診的香港旅客，2月4日返回日本橫濱母港後進行全船檢疫，發現有9名乘客和1名船員確診，全船3700多人必須進行船上防疫隔離14天，其中有22名台灣人。

日政府拍板！80歲以上高齡者可提早離開鑽石公主號

日本厚生勞動省13日表示，考慮健康因素，鑽石公主號上的高齡者及患有疾病等人士不必等到19日的隔離檢疫結束，最快14日就能...

鑽石公主號再增44人確診 累積218人感染

NHK今天報導，根據日本厚生勞動省，停靠日本橫濱港的鑽石公主號又有44人確診新冠肺炎（武漢肺炎），鑽石公主號郵輪感染人數...

湖北確診病例大增 世衛：難預期疫情發展方向

中國的湖北省周四通報了14840確診病例，但其中包含了13332個臨床診斷的病例，代表超過13000名病患的計算機斷層掃描結果顯示有肺炎現象，但是這些病患尚未透過核酸篩檢來確定是否有新冠病毒（SARS-CoV-2）感染。 同時，湖北周三也通報了242個死亡案例，但其中也有135個案例是未透過核酸篩檢來確定是否感染病毒的死亡案例。

40年前神預言！美1981年驚悚小說驚見「武漢病毒」

大陸新冠肺炎(武漢肺炎)COVID 19疫情正在全球不斷蔓延，針對日前有人將事發矛頭直指位於武漢的P4實驗室傳聞後，有網友發現，美國1本於1981年出版的驚悚小說《黑暗之眼》(The Eyes of Darkness)，內容竟提及大陸在武漢郊區實驗室研究出生化武器，成功製造定名為「武漢-400」（Wuhan-400）的病毒，種種想像出來的小說情節，與正在世界各地蔓延的疫情不謀而合。

美國確診第14例新冠肺炎感染者 撤僑專機第2例

美國疾病管制暨預防中心（CDC）12日指出，自中國大陸武漢的撤僑專機中，出現第二例新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）...

美國撤僑專機確診第二人 美感染總數增至14例

南華早報報導，知情人士表示，美國近期安排的中國武漢首架撤回僑民專機中，證實出現第二例新冠肺炎（武漢肺炎）病患，成為美國第...

英國倫敦出現第一個新冠肺炎確認病例 英國累增至九例

英國首都倫敦出現第一個新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）確認病例，這是英國的第九例。

現在預測武漢肺炎疫情何時結束 世衛：還嫌太早

儘管俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）新確診病例下降，但世界衛生組織（WHO）謹慎表示，現在說疫情...

熱門新聞

武漢肺炎產業哀鴻遍野 政院將發「振興抵用券」紓困

菲國會議員質詢「星國病例多不禁卻禁台」 官員答不出

撤回陸配子女入境政策 台大醫施景中讚：謝謝陳時中以一擋百

重磅！湖北十堰張灣區實施「戰時管理」全部封閉

湖北新冠肺炎確診單日爆增1萬4,840例 累計確診4萬8,206例

我要回家！受困湖北台人今集體寫信求助蔡總統

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。