鑽石公主號他國不幫忙？ 網友曝真相：複雜的國際政治問題

停靠在日本橫濱的鑽石公主號累積確診「新冠肺炎（武漢肺炎）」共218人，其中一人為台灣人。網友擔心公主號上受困的台人，並寫信到總統信箱求救，對此，另名網友在《批踢踢實業坊》指出，「鑽石公主號上的台灣人，不是台灣想不想接或有沒有能力接的問題，鑽石公主號現在本身就是個國際、外交，還有政治問題」。

原Po表示「還是很多鄉民沒搞清楚事情的本質」，他指出鑽石公主號現在本身就是國際、外交還有政治問題，原Po解釋這艘遊輪本身是日本建造，國籍為英國，母港不在日本，因此無論在道義或政治責任上，日本本來就沒有義務處理這艘郵輪，「但就衰在這艘船上有3700人，而日本人占了1200多個，然後又剛好船的位置就在日本領海內」。

原Po認為，現在擺明就是英國、新加坡都不理這艘船，根據新聞資料船上共3700多人，乘客國籍包含日本1285人、香港470人、美國425人、加拿大215人、台灣只有20人，另外還有英國、俄羅斯、以色列、紐西蘭等各數十人，原Po強調「以台灣的能力要去接當然不是問題，但問題是在其他國籍的人」。

原Po解釋「如果台灣去接了，船上3700人就看那20個被接走，其他人會怎麼想？這對其他國家來說是會引發政治危機的，而且也容易引起船上的恐慌甚至暴動」，最後他認為其他國家其實也都不想接這皮球，順勢把責任丟給日本去接，「所以這艘船情況很複雜也很麻煩，不是去靠X蔡英文或是寫信就有用的」。

網友看了文章，有人質疑「那寶瓶星號台灣為何要扛鍋，不是日本」，原Po回應「寶瓶星號問題相對單純點，船上的乘客絕大多數都台灣人，乘客1738人，台灣人佔了1709個，而且本身母港就是基隆」，也有人質疑「所以全世界的處理是都推給日本」，原Po則認為「不能說是推，而是這顆球剛好就飄到日本的腳下」。

其他網友也回應「其他國家還真的很安靜」、「主要是看船公司想怎麼解決吧」、「推！終於有頭腦清楚的人」、「3700人要隔離，真的放到哪一國都頭痛」、「的確是這樣，美國本來是要去接的」。