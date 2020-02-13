湖北確診病例大增 世衛：難預期疫情發展方向

中國的湖北省周四通報了14840確診病例，但其中包含了13332個臨床診斷的病例，代表超過13000名病患的計算機斷層掃描結果顯示有肺炎現象，但是這些病患尚未透過核酸篩檢來確定是否有新冠病毒（SARS-CoV-2）感染。 同時，湖北周三也通報了242個死亡案例，但其中也有135個案例是未透過核酸篩檢來確定是否感染病毒的死亡案例。

雖然中國醫學專家鐘南山預期疫情可能在四月底結束，但世衛組織秘書長譚德賽 (Tedros Adhanom) 仍然警告目前很難預期新冠病毒疫情會如何發展。

另一名專家則說，雖然中國的新冠病毒疫情可能已經爆發到一定程度，但全球其他地方的疫情可能尚未真正爆發。 世衛的全球疫情警報與反應網絡的負責人費雪在新加坡接受路透社采訪時表示：「新冠病毒疫情已蔓延到其他地方，這些地方也開始爆發疫情。 像新加坡的疫情才正開始爆發。 」

新加坡目前已通報了50個新冠病毒案例，其中一個案例發生在新加坡的星展銀行，這起案例也迫使該公司周三撤離總部所有人員。 新冠疫情爆發至今，全球數十個國家已通報了數百個案例，但是目前僅有兩人因染上新冠病毒而死亡。

在經歷了兩天密集的對抗新冠病毒的研發與創新會議後，譚德賽對於參與專家的熱情感到滿意。 他表示，由世衛組成的專家團隊本周在中國的研究也取得了進展。 然而，世衛的緊急醫療領導人萊恩 (Mike Ryan) 則說，現在預測新冠疫情的起始點、中間點與結束點都還太早。

鑽石公主號疫情持續爆發

在中國以外新冠疫情最嚴重的地方是目前停靠在日本橫濱港外的鑽石公主號郵輪。 直至周三為止，船上3700人已有175人確定感染新冠病毒。 鑽石公主號的母公司嘉年華有限公司是受到新冠病毒疫情沖擊最嚴重的公司之一。

此外，波音也表示航空公司的營收也受到新冠疫情沖擊，包含乘客人數下降與空運量的減少。 另一艘持續被不同國家拒絕停靠的郵輪是威士特丹號，船上有1455名乘客與802名船員。 然而，最後柬埔寨同意讓該郵輪停靠。

譚德賽表示，柬埔寨的決定是全球各國團結的展現。 他說：「新冠病毒疫情帶出了人性最好與最壞的一面。 」

楊威廉/文木 (路透社)

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